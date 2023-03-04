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中啟動「投資中國年」招商 蘋果、鴻海是重點對象

編譯季晶晶／綜合外電
中國努力吸引外商投資，鴻海董事長劉揚偉（中）上周視察鄭州廠時，獲河南省高階官員親自接待。（路透）
中國努力吸引外商投資，鴻海董事長劉揚偉（中）上周視察鄭州廠時，獲河南省高階官員親自接待。（路透）

根據中國美國商會的年度調查，只有不到一半的受訪者將中國列為前三大投資對象，這是25年來僅見。財經網站CNBC報導，中國正使出渾身解數要留住外商，蘋果這樣的跨國公司及其供應商鴻海是重點對象。商務部2日表示，將首次舉辦「投資中國年」活動。

中國美國商會的年度顯示，考慮或已開始將製造和採購移出中國的公司數，比一年前增加10個百分點，儘管大多數受訪者沒有搬遷供應鏈的計畫。美國商會是在去年秋天、中國結束清零政策之前進行這份調查。

上周，鴻海董事長劉揚偉前往視察鄭州廠時，河南省省長和黨委書記、鄭州市長和市委書記親自接待，與行工作會議。鴻海說將與地方政府深化合作，但未透露細節，或說明有無意願將生產移出中國。對河南這樣的地區，外商投資事關重大，官方數據顯示，2019年，鴻海旗下工廠出產的iPhone占全省出口84%。

中國極力強調其他跨國公司對當地商機深感興趣，尤其是在邊界重新開放後。商務部發言人說，蘋果、輝瑞和賓士等數十家外商的高層想訪中，前來洽談業務。

中國也主動出擊進行推銷，許多由政府主導的團體出國拜訪潛在投資人。深圳前海經濟開發區的管理局副局長王錦俠2月率團前往迪拜、新加坡和倫敦，以吸引投資人興趣。他形容此行取得「顯著成果」，但也指出吸引外資的「嚴峻挑戰」，包括產業政策導致與外商與本土企業的不公平競爭、外商在中國缺乏法律保護，以及地緣政治風險。

目前，國際投資仍穩步前進中國。官方數據顯示，1月外國直接投資年增14.5%至人民幣1276.9億元，比2022年全年6.3%的增幅快。商務部說，南韓、德國和英國是2022年此類外國投資的最大來源國，沒提到美國。

投資 鴻海 商務部

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