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暗指美？人大發言人：對外關係法對某些國家反制正當

特派記者賴錦宏、黃雅慧／北京即時報導
中國全國人大會議新聞發言人王超說，對外關係法對反制和限制措施作出原則性規定，「這是正當和必要的」。（記者賴錦宏／攝影）
中國全國人大會議新聞發言人王超說，對外關係法對反制和限制措施作出原則性規定，「這是正當和必要的」。（記者賴錦宏／攝影）

針對中國全國人大去年公布的「對外關係法案」是否意味著中國外交越來越有攻擊性，中國全國人大會議新聞發言人王超說，對外關係法對反制和限制措施作出原則性規定，「這是正當和必要的」。

王超4日在新聞發布會上批評，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓，這種做法和這種霸凌行徑被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。

他表示，中國一貫堅決反對這種做法，針對那些對華無理打壓、遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國出台中國「反外國製裁法」、「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」、「不可靠實體清單規定」等予以反制。

中國「對外關係法」作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。王超暗指美國，對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

在全面建設社會主義現代化國家新征程中，中國實行改革開放的決心和意志是堅定不移的。全國人大及其常委會高度重視維護國家主權、安全、發展利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。

中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

全國人大會議 霸凌

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