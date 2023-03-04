王滬寧接棒政協主席 與汪洋和平交接 胡春華退二線

3月3日，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議預備會議在北京人民大會堂舉行。這是十三屆全國政協主席汪洋同全國政協十四屆一次會議主席團會議主持人王滬寧親切握手。 (新華社)

全國政協14屆一次會議今在北京 開幕，昨天的預備會議為中共 中央在本次兩會中「換屆」拉開序幕。中共中央政治局常委王滬寧在會中獲推選為主席團會議主持人，按慣例將接替汪洋出任下屆全國政協主席。王滬寧昨天上台與汪洋親切握手，現場鼓掌祝賀，被視為有新舊班底和平交接意味。而被視為原「團派」明星的國務院 副總理胡春華，新職明顯退居二線。

綜合文匯報、新華社報導，中國人民政治協商會議第14屆全國委員會第一次會議預備會議昨（3日）下午在人民大會堂舉行，由13屆全國政協主席汪洋主持，會中舉手表決審議通過政協第14屆全國委員會第一次會議主席團成員、主席團會議主持人和祕書長名單，政協第14屆全國委員會第一次會議議程和日程以及政協第14屆全國委員會第一次會議提案審查委員會名單。

會議議程進行完畢後，全國政協14屆一次會議主席團會議主持人王滬寧走上主席台，向在座的2100多名14屆全國政協委員鞠躬致意，同13屆全國政協主席汪洋親切握手，並同在主席台就座的13屆全國政協副主席一一握手。汪洋在會議結束發表講話時，代表13屆全國政協祝願新一屆全國政協在以中共總書記習近平為核心的中共中央堅強領導下，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

明報報導指出，當汪洋宣布結束預備會議議程，王滬寧隨即走上主席台，與汪洋握手，現場鼓掌祝賀這一幕，被視為有新老交接意味。

政協第14屆全國委員會第一次會議主席團第一次會議3日下午在人民大會堂舉行。主席團會議主持人王滬寧主持會議，審議通過了會議主席團常務主席名單等。據央視畫面，主席團常務主席石泰峰、胡春華、沈躍躍、周強、帕巴拉．格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍在主席台就座。依以往程序，主席團常務主席將在下周全國政協會議閉幕前大會上當選全國政協副主席。

報導指出，石泰峰、胡春華、沈躍躍、周強是首次轉到全國政協任職。66歲的石泰峰並獲推選為本次會議主席團祕書長，意味他將接替張慶黎，出任全國政協第一副主席、黨組副書記。而國務院副總理胡春華、全國人大副委員長兼全國婦聯主席沈躍躍、最高法院院長周強三人，曾被視為原「團派」明星，新職則明顯是退居二線。