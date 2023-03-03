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兩會閉環管理 48小時就做核酸 北京街道維安升級

特派記者賴錦宏／北京3日電
隨著全國兩會即將登場，北京維安全面升級，再度陷入風聲鶴唳的氛圍。圖為天安門廣場駐守的武警。（美聯社）
隨著全國兩會即將登場，北京維安全面升級，再度陷入風聲鶴唳的氛圍。圖為天安門廣場駐守的武警。（美聯社）

來自中國31個省、市、自治區的全國人大代表和政協委員，1日起已陸續進駐各省（界別）代表團飯店。今年兩會依舊採取嚴格的「閉環管理」，代表和委員會議期間均無法外出，且需48時做一次核酸。隨著兩會即將開幕，北京各公眾場所和天安門廣場公安與便衣員警已明顯增多，連遊客拍照都可能被查，空氣中再度瀰漫著濃厚的肅殺之氣。

港澳人大代表駐地北京飯店1日中午起就暫停對外開放，進入「閉環管理」。每一處人大代表與政協委員駐地的飯店大門，也都已經布置完備的安檢機器和人員臉部識別驗證管理系統。

鄰近人民大會堂的地鐵一號線天安門東站、天安門西站、王府井站等，不時可見公安查看往來人員的身分證明，有些人甚至被要求檢查手機。

此外，北京主要幹道如：東直門外大街、東直門內大街、使館區和長安街等，每100公尺還設有「守望相助崗」，由兩名身著紅夾克的紅臂章大媽，坐在崗位上隨時監看來往行人。

為防再有人掛出抗議布條，北京主要的天橋目前也皆有保安24小時駐守。

一家川菜館老闆出示「兩會期間商戶加強治安管理規則」的文件表示，半個多月以來，他已經收到不下5份這些文件，這顯示中共中央特別重視今年的換屆大會。

由於北京日前下發的無人機禁飛時間為本月1日至14日，一般估計今年兩會約為期10天，待新任總理中外記者會結束、代表和委員們離京後，才會解除當前嚴密的安檢。

北京 兩會 天安門

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