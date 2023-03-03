白俄與中發聯合聲明：共同防範「顏色革命」

中國國家主席習近平1日在北京與白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談。會談後，兩國元首共同簽署聯合聲明。(中新社)

白俄羅斯 共和國總統盧卡申科對中國國是訪問後，中白發布聯合聲明，白方重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。聲明並稱，雙方共同防範「顏色革命」。

中新社報導，應中國國家主席習近平邀請，盧卡申科於2月28日至3月2日對中國進行國事訪問，期間並與習近平進行會談。

兩國2日發布「全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。聲明說，雙方將在防務、司法、執法安全領域加強合作，深化包括軍事人員培訓、聯合打擊跨國犯罪、打擊恐怖主義等在內的合作，共同防範「顔色革命」。

雙方強調，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持是中白關係穩定發展的基石。白方恪守一個中國原則，承認中華人 民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，支持中方維護國家安全和領土完整、保障公民權利的立場。

雙方強調攜手抵制對主權和獨立國家實施非法單邊限制措施及施壓的重要性。

雙方將在金融、科技、工業、貿易、農產、電子商務、物流、客運航班等方面的的合作。共同推進中白工業園高品質發展。中方鼓勵本國大型生產企業和高科技企業入駐工業園。

雙方期待烏克蘭 儘快恢復和平，避免危機升級。雙方願為恢復地區和平作出努力。

對於中國與白俄羅斯聯合聲明稱台灣是中國一部分，中央社報導，台灣外交部嚴正駁斥。外交部指出，中國共產黨政府冥頑不靈，持續散布並強迫他國附和其不實論述，白俄羅斯扈從中國不當行為，外交部予以最嚴厲譴責。

台灣外交部指出， 當全球141個國家在聯合國大會投票要求俄羅斯立即無條件撤出烏克蘭，以及民主陣營國家對中國持續對鄰國的霸凌及軍事威脅表達嚴正關切之際，中共政府卻仍罔顧以規則為基礎的國際秩序，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的邪說，在國際社會製造錯假訊息。

台灣外交部表示，此舉不僅使台灣人民對中共威權政府更加厭惡及反感，也讓國際社會認清中國蠻橫霸凌、破壞和平、肆意擴張侵略的惡劣行徑，堅定支持及捍衛台灣民主自由體制的決心。