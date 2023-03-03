憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片

比爾蓋茲上節目談及美中關係，提到為什麼他認為美國限制中國技術發展的努力注定要失敗。(取材自環球網)

澳洲 一安全智庫2日指出，在追蹤國防、太空、能源與生物科技等領域的科學論文後，發現在44項關鍵新興科技當中，中國在多達37項領先西方國家。與此同時，微軟創始人比爾蓋茲 （Bill Gates）表示，「美國無法永遠阻止中國獲得晶片 」，並認為這樣做「只會讓中國轉而將大量時間和資金投入自家生產的晶片(芯片)」。

根據報導，比爾蓋茲近日接受金融時報Podcast節目採訪，當被主持人拉克曼（Gideon Rachman）問到有關美國致力於阻止中國技術進步的議題時，蓋茲回答道「我認為美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的晶片，我們將迫使他們花費大量時間和大筆金錢來製造自己的晶片，但再過5到10年的時間，中國就會從脫貧計畫中提取資金，這樣的結果只是掏空我們可以一直向他們出售晶片的想法」。

蓋茲更提到「鑑於中國的規模可以很快地趕上，我不認為這有什麼巨大的好處」，並補充說「所以我希望美國和中國能夠更好地相處，我們兩國的關係似乎處於惡化趨勢，即使我們擁有如健康、創新、氣候等能在所有國家之間創造雙贏的東西，但世界上最重要的關係就是美中關係，我對過去幾年這種關係的演變感到失望和擔憂」。

此外，當拉克曼提到中國會利用晶片創造軍事威脅時，蓋茲表示「如果你真的認為未來10年會發生戰爭，那你更不應該提前警告他們你要切斷他們的籌碼，我的意思是，提前告訴他們這將是成為問題也太好了吧」，並強調「那為什麼要讓他們提前開始製造自己的晶片呢？」。