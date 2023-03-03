關係緊張 外交活動未斷 WSJ：美財政部官員低調訪中

媒體報導，美國財政部高級官員上周會晤了中國財政部官員，但並未就財長葉倫訪華一事達成共識。圖為葉倫（右）1月曾在瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴會面。（新華社）

在中美因氣球事件、美國國務卿布林肯推遲訪中計畫而關係緊繃之際，華爾街日報報導，美國財政部 亞洲事務副助理部長卡普羅斯(Robert Kaproth)上周前往中國進行訪問，顯示兩國外交活動仍在繼續。另外，美國貿易代表辦公室表示，將繼續實施有針對性的對華301關稅 豁免程序。

據報導，卡普羅斯與中方官員的會晤「建設性且友好」，雙方簡短討論美國財長葉倫 訪中的可能性，但未達成結論。葉倫先前表示正計畫訪問中國，但沒有關於訪問時間的任何細節。

美國財政部發言人1日表示，美國政府對中方的態度沒有改變，仍然認為保持溝通管道很重要，且當前比以往任何時候都更重要，美國政府將持續進行捍衛美國國家安全所需的事情。

歐巴馬政府時期的財政部高級官員西格爾說，美國財政部官員以往會定期與中國對口官員就經濟問題舉行工作會議，新冠疫情和中美緊張關係使這些接觸暫停。她認為，卡普羅斯此次訪問在過去是常見的，現在算某種形式的回歸往例。

針對葉倫早前表達，仍然希望能夠訪問中國，因為她認為在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要。中國商務部新聞發言人束玨婷對此曾公開回應稱，中國國務院副總理劉鶴副總理與葉倫今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪華持歡迎態度。

據了解，劉鶴將在本月中國進行領導層調整後卸任，中方負責中美貿易談判的最高官員也會換將，葉倫和她的團隊一直期待在中國本月完成領導層調整後，了解新一屆中國經濟官員。

另據美國之音報導，美國貿易代表辦公室1日在向國會提交的拜登政府《2023年貿易政策議程和2022年度報告》中說，將繼續實施有針對性的對華301關稅豁免程序，並保留在必要時進一步進行關稅豁免的選項。

報告說，美中經貿關係具有深遠影響，而且拜登政府認識到，這個關係是錯綜複雜和競爭性的。「作為一個龐大的非市場經濟體，中國有獨特的能力通過不公平、反競爭的做法扭曲市場，傷害了美國和其他國家的工人和企業，包括我們最親密的盟友和夥伴。」

報告說，美國將繼續與貿易夥伴合作，追究中國在強迫勞動方面的責任，並繼續實施和執行《防止強迫維吾爾人勞動法》。

另外，拜登政府延續了川普政府時期根據301條款對進口的中國產品徵收關稅的做法。

美國貿易代表辦公室的一位高級官員說，美國在今後幾個月將繼續對是否取消對華關稅進行評估。「這個評估程序仍在進行中。去年年底我們有一個公眾評論期，收到了很多評論。我們正在審核這些評論。這是我們在未來幾個月將繼續做的事情。」

在維持這些關稅的情況下，美國貿易代表辦公室也應業界的請求，將一些進口產品排除在徵收關稅的名單之外。

這份報告說，美國貿易代表辦公室將繼續進行有針對性的關稅排除程序，即將某些產品排除在徵收關稅產品的名單之外，以確保它有利於美國的經濟利益，並在必要時保留進行進一步的關稅排除程序的選項。