中國換屆大戲…兩會3大看點：政府報告、人事名單、機構改革

中國國務院及人大政協領導層將在全國兩會大換屆，中共總書記習近平（中）預料將再度連任國家主席。（新華社）

全國政協、人大兩會 將於3月4日、5日開幕，今次兩會最大特點，是持續五年政治故事的大結局，是中共 20大人事大變動、機構大調整、政經大轉軌的大收官。當然，一個故事的結局，點撥出另一故事的開篇，看今年北京 兩會，正是從去年的變局、今年的結局，來看未來的開局。

今年北京兩會是五年一度的換屆大會，議程繁複，僅報告就有七份之多，再加上人大、政協都有「人事醞釀」和最後選舉環節，所以就內容而言說來話長，但有簡潔明快的觀察方法，那就是著眼三大看點，吃透起承轉合。

所謂三大看點，是看兩會的三大核心議程，即政府工作報告、換屆人事名單、機構改革方案。

李克強祼退 習提經濟「5要」

國務院總理提交人大會議的政府工作報告，年年都是人大會議第一議程，但年年看點不同，今年主要看其交接二字。作為換屆會議，李克強以待退之身最後一次作政府工作報告，但他能主導的只是報告上半部分，即定論過去一年、評說過去五年，按慣例是以總結經驗的方式來談。

政府工作報告雖由李克強念，但下半部未來方針和任務已不由他定。由於中共總書記習近平在去年底中央經濟工作會議上，明確表示他今年要「親自抓經濟」，兩會前更透過中共中央機關刊物「求是」雜誌，發表他在中央經濟工作會議講話節選，以五個「要」來突出他認定的今年經濟工作「關鍵環節」，再加點中共20屆二中全會上可能提出的調整，就構成政府工作報告下半部的骨架。

黨政對位 人事名單底定

第二看點人事名單，本來誰上誰下就是換屆大會的熱點，人大、政協都有自身領導集體大換屆，還涉及到國家機構、國家中央軍委的換屆。去年秋天中共20大，黨的人事組合換得前所未有的徹底，上下各方早就以黨政對位的方式，排出了今次各套班子的名單，目前看來這些名單變化不會太大。

於是人事換屆的看點，就不再是誰上誰下，而是去揣摩上台下台後的變局，如現任總理李克強，看其快樂「祼退」後，能否如願去北京大學教書；又如副總理胡春華被退下，還會不會有帳要算；當然人們最為關心，是國務院的新班子，絕大多數都沒有國務院工作經驗，甚至沒有中央工作經驗，他們能否穩住大局，又能否開出新局。

拆廟減員 改革低調籌備

最後看機構改革，這是今次兩會最大看點，理由有三，一是機構改革極度低調籌備，令其在各方預期之外，愈神祕關注度就愈高；二是五年前習近平首度機構改革，有些設想未成現實，相信是因當時領導層意見不一，現在完全定於一尊，想辦之事都可以辦了；三是機構改革內容在絕對意義上，是中共20大政治路線在黨國體制上的完整體現，難怪北京政圈有人說內容可能震撼。