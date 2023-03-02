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兩會料關注人口政策 「錢不夠」提升生育率

中國新聞組／北京2日電
近年，中國的總和生育率持續下降，人口出現負增長。預計2035年前後，60歲及以上人口將佔總人口的30%。圖為看似一家三代坐在上海一個公共廣場上。示意圖。（歐新社）
近年，中國的總和生育率持續下降，人口出現負增長。預計2035年前後，60歲及以上人口將佔總人口的30%。圖為看似一家三代坐在上海一個公共廣場上。示意圖。（歐新社）

中國將在3月4日和5日召開「兩會」，今年除聚焦政府換屆、經濟目標，人口政策與外交政策也是兩大關注點。外媒報導，如何緩解人口急速減少是為本次兩會探討重要話題；但中國在提升生育率上的主要問題是「錢不夠」，目前仍無力出手緩解。在外交路線上，外交部長秦剛肯定會堅定執行中共高層的外交路線，在對外事務中不會示弱。

BBC報導，今年年初公布的官方數據顯示，中國人口出現60年來首次負增長。與此同時，越來越多中國育齡女性不願意生育，初婚、初育年齡在推遲。中國受益於人口紅利的時代已經過去，如何緩解人口急速減少，是中國面對的一個難題，也將成為本次兩會探討的一個重要話題。

北京女權倡導機構「為平」的負責人馮媛表示，她對本次兩會為女性權益提供保障並不樂觀。「上一屆政府在2020年6月到2022年12月之間有兩年半沒有女部長，（其它時間）即使有也只有1至2名女部長，僅佔4％至8%，而全世界範圍內到2019年女部長已經佔部長的20%了」；沒有婦女的有效參與，對婦女權益的保障不會有顯著改善。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦認為，中國在提升生育率上的主要問題是「錢不夠」，這源於過去三年中國經濟嚴重下滑，基礎公共支出減少，使得國家在生育率下降的趨勢中，無力出手緩解。而伴隨低生育率而來的是養老問題，以及解決養老問題首先要解決醫療系統中的資源錯配問題。

而在外交路線上，報導指出，今年是中國新外長秦剛上任後首次在兩會亮相。秦剛此前是中國駐美大使，外界將他的晉升視為北京試圖穩定中美關係的一種努力。有分析認為，秦剛還是國務委員的熱門候選人。 

但美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群說，今年兩會上就將秦剛提拔到國務委員的層級太快， 兩三年後提拔似乎更為合理，但也不排除爆冷門的可能性。

朱志群認為，秦剛肯定會堅定執行中共高層的外交路線，在對外事務中不會示弱。「他較年輕，英語流利，任駐美大使時身段較軟，和藹可親，與各屆廣泛接觸。如果在外長任上繼續這麼做，將會給中國外交帶來一些新鮮感和積極變化 」。

另兩會前夕，北京發表了「全球安全倡議概念文件」。朱志群說，該文件強調多邊主義和合作等，都是中方一貫倡導的，所以兩會上也會繼續強調這些中方的原則立場。

兩會 秦剛 北京

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