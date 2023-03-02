和白俄羅斯「肝膽相照」 習：中對俄烏立場「勸和促談」

中國國家主席習近平（右）3月1日在人民大會堂與白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談。（路透）

中國國家主席習近平 3月1日在北京人民大會堂與赴中進行國是訪問的白俄羅斯 總統盧卡申柯舉行會談，據中方發布，兩人就烏克蘭 危機等問題交換意見，習近平指出，中國立場的核心就是勸和促談，要堅持政治解決方向。盧卡申柯表示，白方完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張。

盧卡申柯2月28日起對北京展開為期三天的國是訪問，先後會見了習近平及中國國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書等人。中國駐白俄羅斯大使謝小用則用「肝膽相照」來形容兩國的戰略夥伴關係。

紐約時報日前報導指出，盧卡申柯作為俄羅斯總統普亭最親密的盟友，其訪中行程恐令中國在俄烏戰爭遭受國際更多關注和壓力。

據中國外交部官網3月1日發布，就烏克蘭危機，習近平指出，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的，已經發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件；中國立場的核心就是勸和促談。

習近平並稱，要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維，尊重各國的合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構；有關國家應該停止把世界經濟政治化、工具化，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事情。

盧卡申科則表示，白方完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，這對化解危機具有重要意義。

就中白關係，習近平指出，去年9月中白在撒馬爾罕共同宣布將中白關係定位提升為全天候全面戰略夥伴關係，為兩國各領域合作注入強勁動力。今年是中國全面貫徹中共20大精神的開局之年，中國的高質量發展和現代化進程，將給包括白俄羅斯在內的世界各國帶來新機遇。面對充滿不穩定性、不確定性的國際形勢，中方願同白方一道努力，推動兩國關係在高水平上健康穩定發展。

習近平強調，中白友誼牢不可破，雙方要不斷增進政治互信，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴。中方高度讚賞白方在涉台、涉疆、涉港、人權等問題上堅定支持中方正當立場。雙方要堅定支持彼此選擇的發展道路，支持對方維護本國核心利益，反對外部勢力干涉內政，維護兩國主權和政治安全。

盧卡申柯稱，白俄羅斯人民的心始終同中國人民連在一起，將在任何時候都和中國堅定站在一起。白方堅定支持中方維護自身核心利益，堅定支持、積極參與習近平提出的共建一帶一路倡議、全球安全倡議和全球發展倡議。

會談後，兩國元首共同簽署聯合聲明，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。