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中經濟內憂外患 財金高層大換班「洋退土進」

記者葉文義／綜合報導
國家發改委主任何立峰預計接替71歲的劉鶴，出任國務院副總理一職。（取材自新華網）
國家發改委主任何立峰預計接替71歲的劉鶴，出任國務院副總理一職。（取材自新華網）

全國兩會即將召開，財金領導層也將大換班，其中，現年68歲的國家發改委主任何立峰預計接替71歲的劉鶴，出任國務院副總理一職，將分管金融工作，成為未來財金工作總舵手。何立峰首要之務除需化解疫後經濟困境外，更將迎戰美國在貿易及科技等領域全面打壓，他將如何擘劃財金大政受到關注。

展望兩會後財金政策大方向，何立峰去年11月曾在「黨的20大報告輔導讀本」中發表「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」文章，除表明堅持擴大內需戰略，也強調未來五年要把增強產業鏈韌性和競爭力放更重要位置，著力打造自主可控、安全可靠的產業供應鏈。

除何立峰有望接任劉鶴，據外媒引述知情人士透露，現任證監會主席易會滿將接替郭樹清，出任銀保監會主席；現年57歲的上海市常務副市長吳清則準備接替易會滿，出任證監會主席一職。

至於中國人民銀行（央行）新任行長人選，在殷勇於今年1月19日當選北京市長後，中信集團董事長朱鶴新被認為是接替現任行長易綱最熱門的人選。朱鶴新畢業於上海財經大學，有近30年金融從業經驗，但和易會滿、吳清一樣，都曾未喝過洋墨水。反映出新一屆財金高層明顯的 「土進洋退」特色。

台灣東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興表示，就眼前中國經濟問題來說，科技戰還不是最重要的，最重要的是要「穩增長」，目的在於避免「系統性危機」。

瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬則表示，中美以科技競爭為核心的全方位角力會延續下去，中國已將科技自我創新、自主研發提升到非常高的地位，很明顯是受地緣政治衝擊所致，也是未來發展的方向。

陶冬認為，國務院新領導班子很多來自沿海發達經濟省市，在運營經濟、支持外企投資上有非常豐富經驗，相信未來在「科技自主」方面會有大量投入。

中信集團董事長朱鶴新。（中新社）
中信集團董事長朱鶴新。（中新社）

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