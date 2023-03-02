中國入境檢疫再放寬 17國可用快篩替代PCR

中國駐多國使館近日相繼公告，自2023年3月1日起（當地時間），允許赴中國直飛航班人員可用抗原檢測 （快篩）替代核酸檢測（PCR）。據相關統計，目前已有17國公告採用新規，都是屬於中國在2月6日起試點恢復出境遊的相關國家。

2月27至28日，中國駐紐西蘭、馬來西亞、柬埔寨、寮國、南非、匈牙利大使館 相繼發布公告，自2023年3月1日起，允許搭乘自以上各國直飛中國的航班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。同時，航空公司不再查驗登機前核酸檢測陰性證明及抗原檢測結果。

據微信公眾號「中國駐俄羅斯 大使館」消息，自2023年3月1日起（莫斯科時間），允許搭乘自俄羅斯赴華直飛航班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。

為便於旅客做好行前準備，中國駐俄羅斯使館更新「自俄羅斯前往中國旅客疫情防控指南」，指南要求登機前48小時內進行核酸檢測或自行使用抗原試劑盒進行檢測，並將結果如實進行海關健康申報，結果陰性者方可赴華，結果陽性者請在轉陰後赴華。

據相關統計，上述17國分別為泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、肯亞、俄羅斯、紐西蘭、馬爾地夫、斯里蘭卡、南非、埃及、瑞士以及匈牙利。上述17國都是屬於2月6日起中國試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境遊國家。