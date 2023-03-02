我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

中國入境檢疫再放寬 17國可用快篩替代PCR

記者葉文義／綜合報導

中國駐多國使館近日相繼公告，自2023年3月1日起（當地時間），允許赴中國直飛航班人員可用抗原檢測（快篩）替代核酸檢測（PCR）。據相關統計，目前已有17國公告採用新規，都是屬於中國在2月6日起試點恢復出境遊的相關國家。

2月27至28日，中國駐紐西蘭、馬來西亞、柬埔寨、寮國、南非、匈牙利大使館相繼發布公告，自2023年3月1日起，允許搭乘自以上各國直飛中國的航班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。同時，航空公司不再查驗登機前核酸檢測陰性證明及抗原檢測結果。

據微信公眾號「中國駐俄羅斯大使館」消息，自2023年3月1日起（莫斯科時間），允許搭乘自俄羅斯赴華直飛航班人員以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。

為便於旅客做好行前準備，中國駐俄羅斯使館更新「自俄羅斯前往中國旅客疫情防控指南」，指南要求登機前48小時內進行核酸檢測或自行使用抗原試劑盒進行檢測，並將結果如實進行海關健康申報，結果陰性者方可赴華，結果陽性者請在轉陰後赴華。

據相關統計，上述17國分別為泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、肯亞、俄羅斯、紐西蘭、馬爾地夫、斯里蘭卡、南非、埃及、瑞士以及匈牙利。上述17國都是屬於2月6日起中國試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境遊國家。

檢測 俄羅斯 大使館

上一則

1.9兆碧桂園啟動接班…創始人楊國強 交棒41歲楊惠妍

下一則

馬斯克轉新冠病毒源自實驗室貼文 環時：砸中國鍋？

延伸閱讀

路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁
基輔：烏克蘭史上最艱難冬季「我們挺過了」

基輔：烏克蘭史上最艱難冬季「我們挺過了」
防俄羅斯人非法入境 芬蘭開始興建長達200公里邊境圍牆

防俄羅斯人非法入境 芬蘭開始興建長達200公里邊境圍牆
棋手參賽受限 俄西洋棋總會：脫離歐洲轉進亞洲

棋手參賽受限 俄西洋棋總會：脫離歐洲轉進亞洲

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣