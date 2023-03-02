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消費者更有影響力 環時：麥當勞、星巴克加大中布局

中國新聞組／北京2日電
中國美國商會發布最新報告，指過半數美商不再視中國為首要投資地；但環時指出，消費者的決定比官方更有影響力，麥當勞與星巴克等都決定加強在中國布局。圖為強調零碳排的北京麥當勞首鋼園得來速餐廳。 （中新社）
中國美國商會發布最新報告，指過半數美商不再視中國為首要投資地；但環時指出，消費者的決定比官方更有影響力，麥當勞與星巴克等都決定加強在中國布局。圖為強調零碳排的北京麥當勞首鋼園得來速餐廳。 （中新社）

中國美國商會調查稱美商對中國前景悲觀，不過華爾街日報報導，中國經濟有望比預期更早走出動態清零政策陰影；中國官媒環球時報也稱，多家美企看好中國消費市場潛力，紛紛擴大在華業務，如麥當勞今年將新開門店900家，星巴克今年已新開69家門店等。也有學者指出，中國經濟體量可能超過美國，但中長期態勢的「西強東弱」也還是事實。

環球時報引述華爾街日報近日報導稱，由於看好中國經濟長期增長前景和消費市場潛力，多家美企紛紛加大對中國市場的布局。比如，麥當勞今年將在中國新開門店900家，將創下麥當勞中國又一個歷史新高；據美國咖啡巨頭星巴克2023財年第一季度，星巴克在中國新增開69家門店，進入十個新城市。星巴克中國並可望在未來3年投資約14.6億人民幣(約2.12億美元)打造首個專屬的技術數字創新中心。

報導中並提及泰森食品公司預計2023年投產的6家新工廠中，有一半將位於中國；荷美爾食品公司計畫在2024年繼續擴大在中國市場上的業務；美國卡夫亨氏公司也將中國市場形容為業務實現增長的「頭號機會」。另環時報導稱，美國凱悅酒店集團人員也說，該集團計畫2023年加大在大中華區的投入，開設一系列新的酒店和度假村。

報導並引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，在美國政客「脫鉤」的背景下，不少美國企業在華交易或者投資面臨著比以往更嚴格的審查。儘管如此，美國企業乃至全球外資企業探索中國市場的意願依然強勁，中國市場仍極具吸引力。

對此，中國外交部發言人毛寧昨天表示，事實證明，中國是外資企業青睞的投資熱土。歡迎包括美國企業在內的各國企業進入中國市場，共享發展紅利。

不過，中央社報導，北京大學國發院院長姚洋日前在一場演講表示，未來中國經濟體量可能超過美國，但在「東升西降」的結構變化下，「西強東弱」也還是事實，且是中長期態勢，「未來10年到15年中國要超過西方尚有挑戰，關鍵還是要把自己的事情做好」。

對於美國目前對中國出口管制「實體清單」上共有639家中國實體，姚洋認為，美國限制對中國的轉讓技術，「未必能遏制中國的崛起」，更多是一種憤怒的反映。如果雙方都以這種態度來看待雙邊關係，將非常危險，還是要理性看待。

星巴克 投資 麥當勞

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