我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

多國圍剿 法媒：TikTok之戰上路 毛寧：太不自信

中國新聞組／北京1日電
各國圍剿TikTok。(取材自unsplash圖庫)
各國圍剿TikTok。(取材自unsplash圖庫)

繼美、日、加對中國短影音APP抖音的國際版「TikTok」祭出限制令後，歐洲議會也基於安全理由，跟進歐盟禁止員工下載TikTok。法媒以「氣球戰之後，TikTok之戰上路了」來形容各國「圍剿」TikTok現況。中國外交部發言人毛寧則批評，美國竟如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟體，「未免太不自信了」。

法廣網報導，歐盟委員會和歐盟理事會上周宣布禁止員工手機下載TikTok後，歐洲議會28日也決定跟進。在此之前，美國國會參議院已禁止員工的公務手機下載TikTok，加拿大、日本也相繼宣布禁止政府裝置使用TikTok。

此舉凸顯愈來愈多遊說團體反對北北京字節跳動（ByteDance）這款社群媒體應用程式，理由是擔心這家公司與中國政府關係密切並掌握全球用戶數據。

為什麼受年輕人歡迎的TikTok突然受到如此的攻擊呢？法國世界報評論指出，歐洲人擔憂TikTok侵犯隱私，美國人則擔憂TikTok會導致中國的輸入。「TikTok成了艱難脫鉤的象徵，而且，這個脫鉤也不一定是人們希望的」。

評論說，美國在追捕中國氣球之後，現在因為社交網路和自己國家的青少年開戰了；但和氣球戰不同的是，在這場新的TikTok戰鬥中，美國並不孤單。

美國之音報導，中國很快開始為TikTok辯護，中國外交部發言人毛寧稱美國針對聯邦政府設備的TikTok禁令不尊重市場經濟和公平競爭原則，也顯示美國「太不自信」。

毛寧說，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。

但毛寧的說法引來網民的挖苦。他們指出中國封殺了包括臉書、推特在內一系列外國社交軟件，這讓中國對美國的批評顯得有些雙重標準。

網民問道「懼怕一款年輕人喜愛的應用軟件是不自信，那咱們呢？」、「我們不也是不能用國外的軟件嗎」，有網民列出中國無法使用的軟件與網站說：「怕一款是不自信，怕多款才是大國自信」。

針對毛寧所言「美國禁TikTok未免太不自信」一說，中國網友反酸：「所以什麼時候...
針對毛寧所言「美國禁TikTok未免太不自信」一說，中國網友反酸：「所以什麼時候可以用推特和臉書？」（歐新社）

TikTok 氣球 歐盟

上一則

新疆男籃退出CBA 控籃協違規處罰 周琦為糾紛發聲維權

下一則

台海非內政? 中：美國務卿布林肯須上一上歷史課

延伸閱讀

迄今最明確警告…布林肯：若中國援俄武器 將嚴懲

迄今最明確警告…布林肯：若中國援俄武器 將嚴懲
跟進歐盟執委會 歐洲議會禁員工手機下載TikTok

跟進歐盟執委會 歐洲議會禁員工手機下載TikTok
快看世界／想不到的職業之簽名設計師 1次設計$55

快看世界／想不到的職業之簽名設計師 1次設計$55
愛心爆棚 男子發現青蛙住自家護欄 給牠建了豪華屋

愛心爆棚 男子發現青蛙住自家護欄 給牠建了豪華屋

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」