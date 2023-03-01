多國圍剿 法媒：TikTok之戰上路 毛寧：太不自信

各國圍剿TikTok。(取材自unsplash圖庫)

繼美、日、加對中國短影音APP抖音的國際版「TikTok 」祭出限制令後，歐洲議會也基於安全理由，跟進歐盟 禁止員工下載TikTok。法媒以「氣球 戰之後，TikTok之戰上路了」來形容各國「圍剿」TikTok現況。中國外交部發言人毛寧則批評，美國竟如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟體，「未免太不自信了」。

法廣網報導，歐盟委員會和歐盟理事會上周宣布禁止員工手機下載TikTok後，歐洲議會28日也決定跟進。在此之前，美國國會參議院已禁止員工的公務手機下載TikTok，加拿大、日本也相繼宣布禁止政府裝置使用TikTok。

此舉凸顯愈來愈多遊說團體反對北北京字節跳動（ByteDance）這款社群媒體應用程式，理由是擔心這家公司與中國政府關係密切並掌握全球用戶數據。

為什麼受年輕人歡迎的TikTok突然受到如此的攻擊呢？法國世界報評論指出，歐洲人擔憂TikTok侵犯隱私，美國人則擔憂TikTok會導致中國的輸入。「TikTok成了艱難脫鉤的象徵，而且，這個脫鉤也不一定是人們希望的」。

評論說，美國在追捕中國氣球之後，現在因為社交網路和自己國家的青少年開戰了；但和氣球戰不同的是，在這場新的TikTok戰鬥中，美國並不孤單。

美國之音報導，中國很快開始為TikTok辯護，中國外交部發言人毛寧稱美國針對聯邦政府設備的TikTok禁令不尊重市場經濟和公平競爭原則，也顯示美國「太不自信」。

毛寧說，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。

但毛寧的說法引來網民的挖苦。他們指出中國封殺了包括臉書、推特在內一系列外國社交軟件，這讓中國對美國的批評顯得有些雙重標準。