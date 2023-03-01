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不藏了…海軍招飛宣傳片藏彩蛋 隱形艦載機殲35遮面亮相

中國新聞組／北京1日電
海軍招飛宣傳片埋「彩蛋」，疑似殲35的新型艦載戰鬥機「遮面亮相」。（取材自環球網）
海軍招飛宣傳片埋「彩蛋」，疑似殲35的新型艦載戰鬥機「遮面亮相」。（取材自環球網）

中國海軍近日發布招收飛行員宣傳片中，文末暗含「彩蛋」，出現一架輪廓模糊、傳聞已久的中國隱形艦載戰鬥機不藏了，「遮面亮相」令軍迷興奮不已。

影音來源：YouTube

環球網報導，今年海軍首次面向地方大學生和大學生士兵選拔艦載機飛行學員，首次選拔女艦載機飛行學員，首次組織招飛對象進行15小時篩選飛行，招飛對象範圍和選拔手段實現新突破。這部時長4分9秒的宣傳片，在3分55秒的一段畫面背景中有一款新戰機，軍事專家宋忠平在看過視頻後表示，這很明顯是新型隱身艦載機「殲35」。

據報導，細看「新戰機」的外形特點，依稀能分辨出它是兩側進氣、傾斜雙垂尾、機翼折疊且機頭能看出明顯隱形設計，也完全符合外界傳聞已久的中國新一代艦載戰鬥機特徵。儘管目前官方還沒有透露該型戰鬥機的具體型號，外媒根據該機之前流傳的試飛照片，認為它很可能就是「殲35」。

報導指出，宋忠平表示，雖然飛機輪廓模糊，但從外觀上可以非常清楚地辨識出這是隱身戰機，其機翼處於折疊狀態，傾斜雙垂尾，這均是殲35艦載機的特點，「此外，從飛機組合方式也能看出來這是殲35，旁邊停放著的是殲15，這明顯是殲15和殲35的搭配組合。」

報導稱，上一次中國海軍在宣傳片中的「彩蛋」還令人記憶猶新。2022年4月22日在海軍成立73周年之際，海軍發布首部航母主題宣傳片「深藍！深藍！」，正片結束後有近20秒的後續故事： 一位海軍人員接到來自母親的電話，他回應說，「三胎」，與此同時，鏡頭依次掠過標有「16」、「17」的飛行甲板以及一處畫面留白，他答「安排」。彼時讀者從「三胎」中讀出第三艘航母福建艦下水在即，果然「18」在兩個多月後舉行了下水命名儀式。

此外，中國第三艘航母福建艦自2022年6月17日下水之後，軍迷們就對其配套的艦載戰鬥機非常關注，在網路上多次發布殲35動態圖片（該型號尚未得到官方認可），表明殲35進行高密度的試飛工作。

海軍招飛宣傳片埋「彩蛋」，疑似殲35的新型艦載戰鬥機「遮面亮相」。（視頻截圖）
海軍招飛宣傳片埋「彩蛋」，疑似殲35的新型艦載戰鬥機「遮面亮相」。（視頻截圖）

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