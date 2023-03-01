黨刊發表發表習近平舊講話：堅持黨全面領導

中共20屆二中全會2月26日至28日在北京舉行，中央委員會總書記習近平作重要講話。(新華社)

中共 20屆二中全會28日通過「黨和國家機構改革方案」之際，黨刊「求是」雜誌1日發表總書記習近平 的舊講話強調，「堅持黨的全面領導」是堅持和發展「中國特色社會主義」的必由之路。

「求是」雜誌選在此時發表習近平的這篇舊講話，被認為有呼應「黨和國家機構改革方案」通過的意味。而這一方案已被外界解讀為中國「強黨弱政」時代的來臨。

這篇以「新時代黨和人民奮進的必由之路」為題的文章，實際上是習近平2022年3月5日參加13屆全國人大五次會議內蒙古代表團審議時的講話要點。

文章引述習近平講話指出，回顧「新時代黨和人民奮進歷程」，更加堅定了五項認識。首先就是「堅持黨的全面領導，是堅持和發展中國特色社會主義的必由之路」。

習近平當時說，只要堅定不移「堅持黨的全面領導、維護黨中央權威和集中統一領導」，就一定能夠確保全黨全國擁有團結奮鬥的強大政治凝聚力、發展自信心，集聚起守正創新、共克時艱的強大力量，形成風雨來襲時全體人民最可靠的主心骨。

二是「中國特色社會主義」是實現中華民族偉大復興的必由之路。只要始終不渝走「中國特色社會主義」道路，就一定能夠不斷實現人民對美好生活的嚮往，不斷推進全體人民共同富裕。

三是「團結奮鬥」是中國人民創造歷史偉業的必由之路。只要在黨的領導下全國各族人民團結一心、眾志成城，敢於鬥爭、善於鬥爭，就一定能夠戰勝前進道路上的一切困難挑戰，繼續創造令人刮目相看的新的奇蹟。

四是「貫徹新發展理念」是新時代中國發展壯大的必由之路。只要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，加快實現科技自立自強，就一定能夠不斷提高中國發展的競爭力和持續力，在日趨激烈的國際競爭中把握主動、贏得未來。

五是「全面從嚴治黨」是中共永保生機活力、走好新的趕考之路的必由之路。「辦好中國的事情，關鍵在黨、關鍵在全面從嚴治黨」。只要「大力弘揚偉大建黨精神，不忘初心使命，勇於自我革命，不斷清除一切損害黨的先進性和純潔性的有害因素，不斷清除一切侵蝕黨的健康肌體的病原體」，就一定能夠確保黨「不變質、不變色、不變味」。