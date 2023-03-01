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二中全會閉幕／黨集中領導 習近平抓刀把子、錢袋子

中國新聞組／北京1日電
中共20屆二中全會28日閉幕，習近平等人在主席台上。(新華社)
中共20屆二中全會28日閉幕，習近平等人在主席台上。(新華社)

中共20屆二中全會28日在北京閉幕，會議通過新一屆國家機構和全國政協領導人選建議名單，也審議通過「黨和國家機構改革方案」。這次機構改革涉及國安系統變革，「強黨弱政」加強黨中央集中統一領導，相對弱化國務院職能。國家主席習近平「刀把子」與「錢袋子」兩手抓引發外媒關注。

新華社報導，此次會議主要討論政治局工作報告、國家機構和政協人事換屆名單及機構改革，其中最受關注的就是機構改革方案。

此前港媒指出，這次機構改革可能涉及國安系統變革，強化中共中央權力，相對弱化國務院職能，如公安部和國安部可能歸併中央國安委；教育部也傳與科技部合併，組成科教委等。

外媒也披露，中共中央將恢復中央金融工作委員會，這個機構曾在1998年至2003年間領導金融系統的核心決策。

二中全會公報指出，習近平除依例代表中央政治局向全會作工作報告，還就「黨和國家機構改革方案（草案）」作說明。全會同意，將把「黨和國家機構改革方案」部分內容，按照法定程序提交14屆全國人大一次會議審議。

全會認為，18大以來，以習近平為核心的中共中央把「深化黨和國家機構改革」作為推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要任務，按照「堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持優化協同高效、堅持全面依法治國」的原則深化黨和國家機構改革。

全會強調，必須以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以「加強黨中央集中統一領導」為統領，統籌中共中央、全國人大、國務院、全國政協等機構，深化重點領域機構改革。

此外，全會提到，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。

自由亞洲電台報導，獨立時評人蔡慎坤分析，習近平可能早就有清理金融領域的想法，尤其是金融管理體制。19大之後，習近平到開始整治金融領域，主要是王岐山當年栽培的這些得力幹將。

蔡慎坤說，在這種情況下，習近平還要成立一個新的中央金融工委，可能就是他認為李強還不足以把金融系統清除幹凈，而且習對李強是有所保留的。

「中國戰略分析」雜誌共同主編鄧聿文則指出，在李克強主政國務院期間，國務院的權力已被逐步架空，「國務院幾乎所有的權力都被所謂的委員會，像是深度改革委員會、財經委員會等等所架空，這些委員會才是真正的決策機構，國務院只是一個執行部門而已」。

國務院 習近平 中共

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