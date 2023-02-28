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尊習近平思想 中辦發布文件：抵制西方憲政、司法獨立

特派記者賴錦宏／北京報導
國務院辦公廳印發文件，稱要抵制西方憲政、三權鼎立、司法獨立等錯誤觀點。圖為一孩童在學習中國憲法。（新華社）
國務院辦公廳印發文件，稱要抵制西方憲政、三權鼎立、司法獨立等錯誤觀點。圖為一孩童在學習中國憲法。（新華社）

中共全國兩會召開前夕，中共中央辦公廳、國務院辦公廳（兩稱「兩辦」）發布文件，要求引導廣大法學院校師生和法學理論工作者在原則問題和大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，堅決反對和抵制西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點。要構建中國自主的法學知識體系，不做西方理論的「搬運工」。

據新華社報導，兩辦近日發布「關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見」，強調法學教育和法學理論研究在推進全面依法治國中具有重要地位和作用，要堅持以「習近平法治思想」為根本遵循，堅持和加強黨的全面領導，加強思想政治建設。

文件提出，要全面推進習近平法治思想進教材、進課堂、進頭腦，開設習近平法治思想概論法學專業核心必修課，鼓勵有條件的高等學校開設相關必修、選修課程，與法治工作部門聯合開設習近平法治思想的法治實踐相關課程，打造習近平法治思想專門課程模塊，開展好面向全體學生的習近平法治思想教育。

這份文件還要求，「要教育引導廣大法學院校師生和法學理論工作者做習近平法治思想的堅定信仰者、積極傳播者、模範實踐者」；「牢牢把握黨的領導是社會主義法治的根本保證，…將黨的領導貫徹到法學教育和法學理論研究全過程各方面」。

同時要教育引導廣大法學理論工作者努力做先進思想的倡導者、學術研究的開拓者、社會風尚的引領者、黨執政的堅定支持者。

習近平 教育 中共

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