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二中全會削權國務院 分析：強黨弱政、政府淪跑腿辦事組

特派記者賴錦宏／北京報導
中共20屆2中全會預計審議並通過「黨和國家機構改革方案」草案。圖為北京天安門廣場前執勤公安。（中央社檔案照片）
中共20屆2中全會預計審議並通過「黨和國家機構改革方案」草案。圖為北京天安門廣場前執勤公安。（中央社檔案照片）

中共20屆2中全會今日閉幕，會議預計審議並通過「黨和國家機構改革方案」草案。北京消息人士透露，此次機構改革以減少機構數量為方向，規模將不下於2018年。有學者分析認為，原本歸屬國務院的公安、國安等部會，料納入中共高層直接管轄，中國即將進入「強黨弱政」時代。

全國政協及人大會議（簡稱全國兩會）將於3月4日及5日開幕，今年兩會是5年一次的換屆大會，將產生新的國家機構、人大、政協領導層。按慣例，中共中央委員會都會提前召開全體會議，審議新1屆人事、機構改革等安排。今年是繼5年前大動作機構改革後，中國官方再一次整併國務院現有26個部委。

消息人士稱，這次公安、國安機關有可能合併，成為「大國安機構」。旅居日本的中國問題學者洪湘南接受自由亞洲電台採訪時表示，公安部和安全部屬於確保政治和經濟以及社會安全的重要部門，若歸屬中共中央直接領導，表明中國將進入「強黨弱政」時代。

洪湘南說，「政府部門只能是一個辦事組，跑跑腿，辦辦事，處理一些基本政務，核心事務不歸政府管，它強化黨的領導，而不是黨政合一」。

香港明報則指出，外界關注改革後的「大國安機構」，會否由政治局常委丁薛祥掌控。

此次機構改革還包含科技部、教育部、人力資源和社會保障部的整合。中共總書記習近平在20大報告將科技、教育、人才放在第五部分統籌部署，被解讀為有其深意。因此，此次機構改革傳言教育部會與科技部將合併，並吸納人社部的人才管理功能，組成新的科教部或科教委員會。

此外，華爾街日報日前則報導，中共還計畫恢復「中央金融工作委員會」，以加強中共中央對金融事務的政治控制。

中共 教育部 公安

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