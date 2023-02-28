華南美國商會發白皮書：75%企業計畫今年在華再投資

華南美國商會報告顯示，中國經濟快速復甦。(取材自華南美國商會)

華南美國商會27日發布「2023 年中國營商環境白皮書」及「2023年華南地區經濟情況特別報告」。商會會長哈利 ‧賽亞丁透露，企業對大額投資 （超過 2.5 億美元）持謹慎態度，但探索中國市場的意願仍強勁。75%受訪企業計畫今年在華再投資。報告並顯示，中國經濟快速復甦，2023年將成為全球經濟增長最重要的「火車頭」。

文匯報報導，2022年不少在華外企高管因疫情 不在中國，無法授權提供企業投資數據，故上述白皮書調研企業中有43%為中國企業，美國企業則占比28%。

據報導，上述「特別報告」顯示，高達97%的受訪企業表示由於新冠疫情導致的簽證和旅行限制影響了企業運營，其中，65%取消了在中國的國際活動和會議，61%取消了所有國際商務旅行，29%不得不暫停投資項目。「儘管美企對中國市場增長的信心出現一定程度波動，但仍有過半美企持續看好中國市場。」華南美國商會會長哈利·賽亞丁透露，企業對大額投資（超過2.5 億美元）持謹慎態度，但探索中國市場的意願依然強勁。75%的受訪企業計畫2023年進行在華再投資，並預留了183億美元現金用於未來三到五年再投資，這一數字較去年下降了30.98%。

再投資趨勢方面，40%的受訪企業依然將中國列為其全球投資計畫中的首位，創近五年新低。然而，中國依舊是企業投資最青睞的熱土，超九成受訪企業將中國視為最重要的投資目的地之一。將中國作為投資首選的外資企業比例連續第二年出現下降，但仍有過半外資企業將中國列為全球前三大投資目的地。

報導指出，44%的消費產品及服務企業與39%的專業服務企業將中國列為全球首選投資目的地，而製造業企業的這一比例持續下降35%，這再次表明中國作為生產製造基地的吸引力正逐漸下降。

今年調查還顯示，企業對華南地區營商環境持些許悲觀情緒。認為華南地區營商環境「很好」 及「好」的受訪企業比例同比下降 9%，而認為華南地區整體營商環境有所下降的受訪企業比例同比上升11%。2022年，運營成本上升及人力資源成本增加均是企業在華南地區發展所面臨的最大挑戰。

不可忽視的是中美關係對企業的影響。不足三成的受訪企業看好未來一年中美關係，該比例相較2021年下降了13%。持樂觀態度的中資企業比例同比下降8%至32%，持悲觀態度的美資企業比例同比大幅上漲26%至44%。

不過，哈利·賽亞丁表示，儘管2022年中美關係跌至低谷，但兩大經濟體之間的貿易額在2022年創下了6906億美元的新高。