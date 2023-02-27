中學者：俄烏戰爭將收尾 中國外部環境更凶險

2 月 25 日星期六，華盛頓林肯紀念堂前的遊行群眾呼籲支持烏克蘭。（美聯社）

中國政治學者，上海市公共政策研究會會長胡偉撰文表示，俄羅斯大國地位不再，中國外部環境更凶險。他並直言，中國發布關於政治解決烏克蘭 危機立場的12條聲明，沒有提出具體方案，更沒有切實可行的措施。

去年2月俄烏開戰之初，胡偉就曾撰文呼籲中共當局不能和普亭綁在一起，避免兩頭落空，務必放棄保持中立。胡偉的主張與當局並不一致。

俄烏戰事一周年之際，他撰文「失去的將無法挽回：俄烏戰爭一周年有感」於「中美印象」（US-China Perception Monitor）網站發表，表達他對當前中國的處境的憂心。

胡偉表示，俄烏戰爭一周年，美國總統拜登突訪烏克蘭，以拜登訪問烏克蘭為基準，他認為，這場戰爭將進入收尾階段。俄烏戰爭的結局已日益明朗，中國是「進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間」。

他說，戰後的世界格局將發生顛覆性變化，目前的聯合國 架構將被重塑，「俄羅斯的大國地位不再，中國的外部環境將更為凶險」。

胡偉說，其次是聯合國大會就俄無條件撤軍的表決也值得關注，這份由烏克蘭、美國、德國、日本等57國聯合提交的決議草案獲141票贊成，白俄羅斯 、北韓、俄羅斯等7國反對，中國、印度、南非等32國棄權。

他說，聯合國大會的決議並無效力，通常也無法兌現，但表決凸顯道義的力量，雖說弱國無外交，當今世界許多小國、弱國仍可安身立命，關鍵在於不乏鐵肩擔道義的朋友。

胡偉表示，反而超級大國如往昔的蘇聯，最後落得四面楚歌、土崩瓦解的境地，一個國家無論大小，都不能與人類文明的發展背道而馳，因此這次聯大會議之前，西方已經放風，這是給俄羅斯及中立者最後站隊的機會。

至於中國發布關於政治解決烏克蘭危機立場的12條聲明，他分析，中國外交部選擇在24日當天也就是俄侵烏屆滿週年發表，高調介入，可謂苦心孤詣，但並沒有提出具體方案，更沒有切實可行的措施。

胡偉說，其中第10點提出「停止單邊制裁」，針對性不言而喻，有鑑於此，那些贊成制裁俄羅斯的國家顯然不會接受這份文件，烏克蘭更不會同意，莫斯科也稱中方的12條聲明不代表俄方立場。