15艘澳洲運煤船正運往中國 中澳關係逐步恢復

澳洲獵人谷 Muswellbrook 附近的煤堆。（美聯社）

中澳關係回暖，除了澳洲 葡萄酒商等企業已與中國方展開商議準備重返中國市場外。澳洲一個主要煤炭港口日前表示，開往中國的貨運船隻已從本月開始前往中國港口，意味澳洲對華煤炭出口正在恢復。

彭博報導，澳洲達爾林普爾灣 基礎設施公司在一份聲明中說：初步跡象表明，從澳洲向中國出口煤炭的非正式限制可能正在放寬。該公司在昆士蘭州經營著全球最大的煉焦煤出口設施之一。

報導稱，包括必和必拓集團在內的一些澳洲煤炭供應商正逐步恢復對中國的煤炭出口。煤炭生產商科羅納多全球資源公司在上個月估計，2023年中國可能會從澳洲進口2000萬噸硬焦煤。

《澳大利亞金融評論報》指出，作為北昆士蘭三大煤炭出口碼頭之一，達爾林普爾灣在2022年出口的煤炭總量為5330萬噸，其中對日本、韓國、印度和歐洲的出口占到75%。這一資料較前一年同期的5430萬噸有所下降。

澳大利亞廣播公司27日援引澳洲聯邦銀行大宗商品分析師 指出，船舶追蹤資料顯示，澳中煤炭貿易正在逐步恢復，在截至2023年2月17日的一周時間裡，煤炭出貨量已提升至80萬至90萬噸。這是自2020年10月以來的最高水準。

這名分析師說，新希望公司和科羅納多公司等澳洲主要煤炭供應商透露，他們已經收到來自中國的進口詢價。不過，當前澳洲對中國的煤炭出口量仍然遠低於2020年前9個月的水準，當時的出貨量為平均每週170萬至180萬噸。

資料顯示，2020年以前，中國市場是澳煤的主要出口目的國，中國每年從澳洲進口約4500萬噸動力煤，約3500萬噸煉焦煤。根據中國海關資料，2020年中國進口澳洲煉焦煤3537萬噸，占澳洲出口份額的21%。

去年5月，阿爾巴尼斯領導的澳洲工黨政府開始執政，逐漸調整對華關係的政策基調，改變了前幾屆政府的對華敵視政策。中澳兩國領導人在印尼巴厘島舉行會晤，為雙邊關係改善指明了方向。

2月27日，路透援引船舶追蹤網站的資訊稱，上周有至少15艘裝載著澳洲煤炭的船隻開往中國。目前，澳洲商界領袖正密切關注形勢發展，福特斯克金屬集團、必和必拓、富邑葡萄酒集團等多家澳洲企業的高管已計畫在3月訪問中國。