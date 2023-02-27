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白俄總統籲重視中國對俄烏衝突看法：與美煽動對抗不同

中國新聞組／北京27日電
白俄羅斯總統盧卡申科(左)接受中國媒體採訪，呼籲各國認真對待中方對俄烏衝突的看法。(取材自新民晚報「出品深海區工作室」)
白俄羅斯總統盧卡申科(左)接受中國媒體採訪，呼籲各國認真對待中方對俄烏衝突的看法。(取材自新民晚報「出品深海區工作室」)

應中國國家主席習近平邀請，白俄羅斯總統盧卡申科將於2月28日至3月2日對中國進行國事訪問。除了白俄羅斯加入上海合作組織外，這次訪問也因緊隨俄烏衝突一周年、中國發布立場文件而備受全球關注。日前，盧卡申科接受中國媒體採訪，呼籲各國認真對待中方對俄烏衝突的看法。

據新民晚報「出品深海區工作室」報導，俄烏衝突剛進入第二個年頭，美國總統拜登又宣布對烏克蘭5億美元的軍事援助。俄羅斯總統普亭則表示，西方將不得不意識到「在戰場上擊敗俄羅斯是不可能的」，並宣布暫停履行與美國簽署的「新削減戰略武器條約」。

盧卡申科23日在首都明斯克接受中國媒體採訪時表示，這場衝突已「耗時太久」，並指出「當今世界上任何問題的解決都離不開中國。」

盧卡申科認為，與美國在俄烏衝突中煽動對抗不同，中國正在以十分謹慎的態度，以「地區和平」為關鍵詞發出嚴肅的聲音，「而和平的實現，取決於美國採取的具體步驟。」盧卡申科也呼籲各國，傾聽和認真對待中方對俄烏衝突的看法。

就在第二天，中國發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。在這樣的背景之下，盧卡申科的此次訪中備受關注。

上海社科院國際問題研究所副研究員李立凡指出，在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」中，談及核武器、核戰爭紅線的第八條「減少戰略風險」尤其引起各國輿論的關注。雖然西方媒體始終質疑白俄羅斯在俄烏衝突中的角色，甚至對白俄羅斯加以制裁，但同烏克蘭一樣，白俄羅斯也是車諾比核事故的受害國。

在中方發布立場文件後，白俄羅斯外長阿列伊尼克在與中國外交部長秦剛通話中明確表示，支持和贊成中方文件。李立凡認為，盧卡申科的這趟訪問，勢必就俄烏衝突的走向與中方商談。

白俄羅斯 烏克蘭 拜登

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