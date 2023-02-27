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二中全會關乎習近平固權成敗 「刀把子」歸屬料變革

中國新聞組／北京27日電
中共20屆二中全會26日起舉行，外界關注國安系統變革。圖為中共總書記習近平去年接見公安模範代表。（新華社資料照片）
中共20屆二中全會26日起舉行，外界關注國安系統變革。圖為中共總書記習近平去年接見公安模範代表。（新華社資料照片）

中共20屆二中全會昨起舉行，中共總書記習近平依例作工作報告。全會除將討論通過國家機構領導人選建議名單，還將審議備受矚目的「黨和國家機構改革方案」。考量現行國安體系高效權威不夠等因素，中央國家安全委員會估計將實體化改革，未來直屬中央的大國安機構可能由政治局常委丁薛祥掌控。這或將驗證習近平強化「黨領導一切」後的「刀把子」歸屬問題。

中共二中全會於26日至28日在北京召開。據新華社報導，全會將審議「黨和國家機構改革方案」（草案）及中共政治局計畫向全國人大會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單、向全國政協會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單。

丁薛祥是第20屆中共政治局常委中唯一的「60後」，是這屆最年輕的常委會成員。（新...
丁薛祥是第20屆中共政治局常委中唯一的「60後」，是這屆最年輕的常委會成員。（新華社）

28日閉幕後，將依例發表會議公報，但公報並不會公布中共所推出的國家機構領導人選建議名單。至於是否公布「黨和國家機構改革方案」尚未知。

自由亞洲電台報導，外界普遍關注，習近平經過去年的中共20大黨內程序，今年勢必在人大、政協「兩會」後開啟連任，而對警察系統的掌控也將直接影響習近平進一步鞏固權力的成敗。

多地新任全國政協委員已啟程赴京，參加兩天半培訓。（取材自羊城晚報）
多地新任全國政協委員已啟程赴京，參加兩天半培訓。（取材自羊城晚報）

報導引述香港明報日前披露，中國公安部與國安部將在機構改革方案中脫離國務院系統，轉為隸屬於一個新成立的「中央內務委員會」。該機構預計整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜甚至民政部的社會組織管理等功能，其行政歸屬將直接置於習近平領導的中共中央之下。而這項改革也或將驗證習近平強化「黨領導一切」後的「刀把子」（公安、檢察、法院系統）歸屬問題。

另有報導指出，中共20大報告提及現行國安體系「高效權威不夠，協調機制不足」，國安機構改革預料將整合政法系統。改革內容可能包括重整目前由習近平擔任主席的國家安全委員會，並將涉及國安各部門職能歸併。而改革後的大國安機構是否由中央辦公廳主任、國安委下設辦公室主任丁薛祥掌控也是焦點之一。

有分析指出，「國家安全委員會辦公室」可能因此更加高調，地位形同中央財經委員會辦公室。而大國安機構建立後，中共政法委權力可能被削弱，甚至喪失對「刀把子」的指揮領導功能。

7次中央全會 主題各不同 （資料來源：人民網、大公報）
7次中央全會 主題各不同 （資料來源：人民網、大公報）

中共 習近平 公安

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