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蘋果退出後 中國手機超車搶占俄羅斯95%市場

編譯茅毅／綜合報導
中國手機目前在俄國市場的占有率達九成五。圖為小米董事長雷軍手持小米手機。（歐新社資料照片）
中國手機目前在俄國市場的占有率達九成五。圖為小米董事長雷軍手持小米手機。（歐新社資料照片）

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，數百個全球品牌已撤離俄國，迫使俄國消費者尋找智慧型手機汽車等各種商品的替代品。美國有線電視新聞網（CNN）25日報導，中國品牌已乘機在俄國市場取代美國蘋果公司的iPhone手機和南韓的現代汽車，中國手機目前在俄國市場的占有率達九成五，一年來激增55個百分點，中國汽車在俄國銷量也創新高。

中國手機大廠小米近幾月來在俄國銷售額激增。原先在俄國暢銷的iPhone及南韓三星手機，如今被小米和總部在廣東深圳的手機品牌「真我」超車。

俄烏開戰前，中國貨就已備受俄國消費者青睞，以2021年12月的俄國手機市場為例，中國品牌的占有率約達四成。一年後，市占率增為95%。

與此同時，在許多國家地區通常銷售高居前兩名的三星與蘋果，去年退出俄國市場後市占率雪崩式暴跌，這兩大全球品牌在俄國的市占率加總，從原本的五成三跌到只剩3%。

在汽車部分，根據1月報告，儘管去年車市慘澹，中國汽車在俄國的銷售量仍創新高，中國品牌的新車銷售量增幅為7%，共達12萬1800輛。總部在河北保定的「長城汽車」和中國國企「奇瑞汽車」，已抓住機會躋身俄國車市前十大品牌，反觀德國知名廠牌寶馬（BMW）與奔馳，雙雙跌出榜外。

而現代、南韓起亞及法國雷諾等全球知名汽車品牌，皆在開戰後撤出俄國市場。總部在北京的顧問公司「中國汽車洞察」創辦人塗樂形容，這在俄國汽車市場留下一個極大的真空。調研機構專家史翠雅克表示，中企快速因應俄國市場變化，「把握住良機」。

俄國 汽車 智慧型手機

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