伊拉克允貿易以人民幣結算 外媒：中東上正遠離美元
「遠離美元，伊拉克允許與中國進行人民幣貿易。」總部設在美國的中東新聞網站Al-Monitor報導，伊拉克央行日前表示，將在與中國的進口貿易中以人民幣進行結算，而中東一些國家「正在遠離美元」。
伊拉克央行22日發表聲明稱，將允許來自中國的貿易直接以人民幣結算。伊拉克規定了兩種準備與中國進行人民幣交易的方案：一是通過該國銀行在中國的銀行開設的人民幣帳戶增加人民幣儲備；二是通過伊央行在摩根大通和新加坡星展銀行的帳戶增加該國銀行美元儲備，用於兌換人民幣。對此，摩根大通的發言人未作出進一步置評。
伊拉克政府經濟顧問穆迪爾·薩利赫對路透說：「這將是伊拉克從中國進口的商品首次以人民幣定價，此前伊拉克來自中國的進口（貿易）一直僅以美元結算。」薩利赫還表示，伊拉克中央銀行新舉措適用的對象為私營部門的進口貿易，不包括石油貿易。
Al-Monitor報導，伊拉克央行的決定進一步表明，一些中東國家「正在遠離美元」。沙烏地阿拉伯財政大臣1月在2023年度達沃斯論壇上說，沙烏地阿拉伯願意用非美元貨幣進行石油交易。
環球網報導，阿拉伯研究中心研究員馬哈朱布24日表示， 伊拉克是又一個用人民幣結算與中國貿易的中東國家，這表明人民幣的國際地位和影響力進一步增強，人民幣走向世界、實現國際化的進程又邁出了重要一步。
另據美國之音（VOA）報導，美國貿易代表署24日公布提交國會的「2022年中國履行世貿組織承諾情況報告」，批評中國仍採國家主導經濟和貿易作法，與世貿成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。
美國貿易代表戴琪在新聞稿中說，中國做法形同化外之地，持續對美國和世界各地的勞工及企業造成嚴重傷害，「這份報告詳細說明中國非市場政策和做法的規模，提醒國際貿易體系必須持續合作，以捍衛共同利益，免受相關行為損害」。
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