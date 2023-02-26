伊拉克允貿易以人民幣結算 外媒：中東上正遠離美元

「遠離美元，伊拉克允許與中國進行人民幣貿易。」總部設在美國的中東新聞網站Al-Monitor報導，伊拉克央行 日前表示，將在與中國的進口貿易中以人民幣進行結算，而中東一些國家「正在遠離美元」。

伊拉克央行22日發表聲明稱，將允許來自中國的貿易直接以人民幣結算。伊拉克規定了兩種準備與中國進行人民幣交易的方案：一是通過該國銀行在中國的銀行開設的人民幣帳戶增加人民幣儲備；二是通過伊央行在摩根大通 和新加坡星展銀行的帳戶增加該國銀行美元儲備，用於兌換人民幣。對此，摩根大通的發言人未作出進一步置評。

伊拉克政府經濟顧問穆迪爾·薩利赫對路透說：「這將是伊拉克從中國進口的商品首次以人民幣定價，此前伊拉克來自中國的進口（貿易）一直僅以美元結算。」薩利赫還表示，伊拉克中央銀行新舉措適用的對象為私營部門的進口貿易，不包括石油 貿易。

Al-Monitor報導，伊拉克央行的決定進一步表明，一些中東國家「正在遠離美元」。沙烏地阿拉伯財政大臣1月在2023年度達沃斯論壇上說，沙烏地阿拉伯願意用非美元貨幣進行石油交易。

環球網報導，阿拉伯研究中心研究員馬哈朱布24日表示， 伊拉克是又一個用人民幣結算與中國貿易的中東國家，這表明人民幣的國際地位和影響力進一步增強，人民幣走向世界、實現國際化的進程又邁出了重要一步。

另據美國之音（VOA）報導，美國貿易代表署24日公布提交國會的「2022年中國履行世貿組織承諾情況報告」，批評中國仍採國家主導經濟和貿易作法，與世貿成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。

美國貿易代表戴琪在新聞稿中說，中國做法形同化外之地，持續對美國和世界各地的勞工及企業造成嚴重傷害，「這份報告詳細說明中國非市場政策和做法的規模，提醒國際貿易體系必須持續合作，以捍衛共同利益，免受相關行為損害」。