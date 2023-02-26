中派團赴歐對話 俄烏戰爭屆滿周年 料成討論焦點

美國國防部長奧斯汀23日接受美國有線電視新聞網採訪時透露，他與中國國防部長魏鳳和已「好幾個月」沒通話。（歐新社）

中國國防部 派團於2月16日至25日赴匈牙利、德國、歐盟和北約總部舉行機制性對話磋商，重點就發展雙邊防務關係進行商討，並交換國際和地區安全問題意見，增進了雙方了解和互信；據中國時報報導，雖然內文並未提到俄烏戰爭，但在戰爭屆滿一周年之際，相信是代表團與歐盟國家的討論重點。

此外，中國外交部24日發表「關於政治解決烏克蘭危機」中國立場聲明，該聲明呼籲「停火止戰、啓動和談」，表明反對「單邊制裁」。美國之音引述分析人士認為，聲明帶有明顯的「親俄」色彩，認為這不是一份和平方案，更像是中國為了普亭 免於失敗在尋找退路。

中國的這項聲明涉及主權、停火、和談、重建等多項內容。據報導，聲明除了提出一些原則之外，並沒有任何具體建議；聲明也沒有對俄羅斯 作出任何譴責，而是強調俄羅斯的安全要得到關注。聲明未提俄羅斯撤軍，未提戰爭賠款和懲罰戰犯，也未提要如何確保烏克蘭的領土主權完整。

分析人士認為，這更像是為了保全俄羅斯的戰果，為俄羅斯總統普亭尋找一個避免失敗的出路方案。

本報系聯合報報導，美中關係近期因為中國間諜氣球事件再度緊張，美國國防部長奧斯汀23日接受美國有線電視新聞網採訪時透露，他與中國國防部長魏鳳和已「好幾個月」沒通話，「希望魏部長能盡快和我們進行電話會議，他知道怎麼聯繫我」。

奧斯汀也強調，雖然他近期沒有跟魏鳳和對話，但並不代表美國沒有其他中國溝通的渠道，「你們最近也看到了，（國務卿布林肯）已在慕尼黑和他的同行（中共外事辦主任王毅）交談，這證明了美中雙方的外交溝通渠道是暢通的，但我認為對於軍方而言，保持開放的溝通渠道也非常重要。」