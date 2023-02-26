法、白俄總統將訪中 馬克宏排4月初 盧卡申科28日到

外交部發言人華春瑩25日宣布，應中國國家主席習近平邀請，白俄羅斯總統盧卡申科將於2月28日至3月2日對中國進行國是訪問。(取材自海外網)

中國近期積極與歐洲國家互動，中歐關係似有回暖趨勢。法國總統馬克宏 在巴黎農展會宣布，將在4月初訪問中國，他同時呼籲北京向俄羅斯施加壓力，以停止侵略；白俄羅斯 總統盧卡申科則應國家主席習近平邀請，2月28日至3月2日訪中進行國是訪問。

法廣報導，在中國發表12點文件呼籲和平談判「政治解決」俄烏戰爭的第二天，馬克宏宣布他今年4月初將訪問中國。馬克宏表示歡迎中國參與和平的努力，並呼籲北京「不要向俄羅斯提供任何武器」，並「幫助我們向俄羅斯施加壓力」。

目前中國未公布馬克宏訪中的消息。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月訪問歐洲時，2月15日曾在法國巴黎愛麗舍宮與馬克宏會面，兩人討論兩國關係及俄烏局勢等議題。

新華社當時報導，馬克宏強調法方重視對中關係，認為法中加強戰略對話具有重要意義，面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。

另據法新社報導，白俄羅斯總統盧卡申科2月底訪中。盧卡申科一直是俄羅斯總統普京的親密盟友，白俄羅斯在經濟和政治上都十分依賴俄羅斯，對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭保持支持立場。

外交部長秦剛 24日才與白俄羅斯外長阿列伊尼克通電話，秦剛對阿列伊尼克通表示，習近平主席和盧卡申科總統去年9月在上海合作組織撒馬爾罕峰會期間，共同宣布將中白關係提升至全天候全面戰略夥伴關係，實現了兩國關係的歷史性跨越。

秦剛指出，中方願同白方一道，落實好兩國元首的重要共識，保持高層交往，以元首外交為戰略引領，深化政治互信，推動兩國合作取得更多豐碩成果。