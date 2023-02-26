解放軍戰時可調整適用刑訴法 網憂為戰爭軍管做準備

解放軍 戰時法律適用有了新的規範，中國全國人大常委會24日通過決定，宣布軍隊戰時開展刑事訴訟 活動，調整適用中國「刑事訴訟法」部分具體規定。官媒指出，此舉是為了「從法律制度上保障人民軍隊有效履行新時代使命任務、提高打贏能力」。

新華社24日發布的通稿提及上述內容，並指調整涉及中國「刑事訴訟法」關於管轄、辯護與代理、強制措施、立案、偵查、起訴、審判、執行等規定，不過解放軍的相關施行辦法，具體將由中央軍事委員會規定。政策調整的施行日期則是自25日開始。

據人大網報導，常委會分組審議時，普遍認為考慮現代戰爭特點、進一步完善軍隊戰時刑事訴訟制是必要的。其中全國人大憲法和法律委員會認為，這個調整「有利於健全完善符合戰時實際情況、維護戰場法紀和保證公平正義相統一的戰時軍事司法制度體系，做好軍隊戰時與平時刑事訴訟制度的銜接，總體是可行的」。

這項新規，搭配中國近期密集訂定的諸多軍事法規，有中國網友解讀為解放軍正為戰時進行軍管做準備；不過也有網友認為，這只是一個完善「中國特色軍事法治體系」的正常動作，無需過度解讀。

公開資料顯示，中國軍媒「解放軍報」去年4月就已在「依法治軍戰略系列談」的專欄中指出，軍事司法要進一步適應2015年軍隊改革後的體制編制運行方式，「特別是要加快戰時軍事刑事訴訟立法，完善戰時軍事司法管轄制度和戰時軍事審判制度」。

去年6月中國國防大學也曾舉辦「中國軍事法學論壇」，邀集專家彙整意見。據法治日報消息，當時專家建議戰時軍事訴訟活動應從重從快從簡、提高訴訟效率，並提議構建戰時缺席審判制度。此外，專家也認為，為維護軍事利益、激勵軍心士氣，應細化「戰時緩刑」（即戴罪立功）的程序規範。

近一年，中國持續進行與備戰相關的軍事調整。去年6月，中共 中央也曾發布「關於調整預備役部隊領導體制的決定」，明確預備役部隊全面納入軍隊領導指揮體系，由現行軍地雙重領導調整為中共中央、中央軍委集中統一領導。