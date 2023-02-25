中高校書記、校長 人事連日密集變動

連日來，部屬高校的黨委書記、校長人事變動密集，多人在副部級崗位上任，三位院士履新高校黨委書記或校長。

澎湃新聞報導，官方23日發布消息，「日前，中央批准：汪勁松同志 任四川大學校長(副部長級)、黨委副書記；李言榮同志不再擔任四川大學校長、黨委副書記職務。」

22日，三所高校的黨委書記或校長同日進行調整，分別為黃泰岩任武漢 大學黨委書記，李言榮任西北工業大學黨委書記，賈振元任大連理工大學校長。

21日，位於上海的兩所高校也迎來重要人事變動，裘新任復旦大學黨委書記，丁奎嶺任上海交通大學校長。

近年來，高校中的「院士書記」、「院士校長」現象受到輿論關注，上述履新的高校幹部中也有三位院士。

上海交通大學校長丁奎嶺是有機化學家，主要從事手性催化合成領域的研究，2013年當選為中國科學院院士。

大連理工大學校長賈振元是機械工程專家，長期從事機械製造理論與技術研究，2019年當選為中國科學院院士。

另外，這次履新西北工業大學黨委書記李言榮是電子信息材料專家，主要從事電子薄膜材料與器件應用研究，2011年當選中國工程院院士。