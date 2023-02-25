拋俄烏和平計畫 學者：中想重振影響力

俄羅斯總統普亭(左)期盼中國領導人習近平(右)訪俄，引發外界猜想。圖為2022年9月兩人在上海合作組織成員國峰會期間交談。（Getty Images）

俄羅斯 總統普亭 日前會見中共中央政治局委員王毅，透露期盼中國領導人習近平訪俄，引發外界對中俄關係的猜想；在俄烏戰爭一周年前夕，中國發布「全球安全倡議概念文件」，並提解決烏克蘭 危機的中國立場文件，系列動作讓外界關注；對於中國所提的和平文件，中國學者認為「只是想重振國際影響力」。

本報系聯合報報導，針對中國外交部24日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申它自持的、對這戰爭的中立，時殷弘指出，通過不僅抨擊北約、也與俄羅斯的行為相區別去維護和重振中國的某些國際影響。

社科院東歐俄羅斯研究所所長孫壯志則指出，中方發表俄烏和平文件，就是為了解決危機，及一系列外交實踐，體現中國奉行和平的外交方針，就是中國始終秉持的是一種冷靜務實的態度。

另據BBC報導，針對中國發布「全球安全倡議概念文件」，紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明指出，在經歷三年多的疫情和封閉後，中國發布該倡議，是試圖重新回歸到世界舞台，找到它在上一輪的大國地位和順風勢頭。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗則說，中方此次試圖藉此安全倡議，將中國塑造成國際安全的維護者，而不是威脅，他還指出，目前中俄關係很微妙，中方雖有挺俄之心，但是迫於國際壓力與美國的制裁，能做的事情恐怕不多；但是中方也不希望看著俄羅斯單挑西方陣營，在戰場與國際政治舞台上被持續削弱，最終喪失制衡美國的能力。因此，中方希望盡快恢復和平。

夏明則認為，在烏克蘭問題上，如果在俄羅斯入侵前中國倡議和平對話、領土主權完整、聯合國解決等等，會有很大的作用，也會提升中國的道德聲望。他還指出，中國過高估計自己和俄國的實力，也錯估美國和西方盟國的實力和他們的意志。如果俄羅斯在烏克蘭慘敗，尤其如果普亭作為一個政治強人慘淡出局，中與俄和西方的關係都會出現危機。