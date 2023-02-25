王毅：美若擴大氣球事件 中必奉陪

新華社報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 結束歐洲之行後，22日接受央媒採訪，批評氣球 事件是「美國製造的一場鬧劇和作秀」，促美方拿出誠意，正視並解決此事給中美關係造成的損害。他強調，如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。

王毅表示，氣球事件完全是一次偶發意外，但美方置若罔聞，濫用武力，繼而炒作升級，抹黑中國。「在同美國國務卿布林肯非正式接觸時，我明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事了。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。」

王毅重申，中方一直強調願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的精神發展穩定的中美關係，但美方卻固守唯我獨尊的霸權思維，不擇手段打壓遏制中國，地緣上圍堵，科技上封鎖，經濟上「脫鉤斷鏈」，意識形態上製造對抗；奉勸美方回歸理性務實的對華政策。

另據自由亞洲電台報導，中國官方媒體近期連續發表有關攻擊美國謀求霸權，以及貧富分化狀況持續惡化等內容的文章。有學者認為，當局此舉的真正目的是向中國民眾灌輸反美意識。

美國空軍擊落侵入美國領空的中國無人飛艇（偵察氣球）後，美中關係持續緊張。上周，人民日報對此連續發文，批評美國的民主制度是「假民主真霸權」；昨天，人民日報再次發表題為「美國貧富分化持續惡化的事實真相」的文章，分析所謂「問題積重難返的政治和社會原因」，以及造成的影響等。

據報導，資深媒體人馬聚認為，中國外交官和媒體連篇累牘的反美文章主要是給國內人聽和看。他說：「（中國官員）不講道理，也無法和他講道理，在不講國際法的背景之下，不斷在被窩裡面臭罵別人，不管是毛澤東，還是鄧小平、胡錦濤時期都是如此，也沒什麼新鮮的東西。不過，最近的這種態勢和激烈的方式，或搬出文革時期的用語。甚至我們看到，40年前批判美國的方式再現，這完全體現習近平 的話語體系。」

馬聚說，從人民日報的批美文章中可刊出是採用了習近平的語氣，表明媒體高度貫徹習近平的思想和「兩個確立」的「堅決執行」：「中國的人民日報和媒體對於美國和國際形勢的任何評判，你只能看到滑稽。但是在他們的宣傳邏輯裡面，確實非常符合中國現在的很多民眾的胃口，因為中國民眾已經習慣於他們這種敘事方式。」