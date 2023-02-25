陝西「打虎女將」賀榮 任司法部長

賀榮24日被任命為司法部部長。 （中新社資料照片）

中國全國人大常委會昨決定任命賀榮為司法部 長，免去唐一軍的司法部長職務。賀榮長期在司法體系工作，曾短暫擔當陝西「打虎女將」，昨獲新任命前是最高人民法院黨組副書記、分管日常工作的副院長（正部長級）、一級大法官。

唐一軍在上月調任江西省政協主席，退居二線。

香港明報報導，現年60歲的賀榮，成為中共1949年建政以來，繼史良、吳愛英後第三位女司法部長。司法部官網的「部領導介紹」顯示她是司法部黨組書記、部長，中央全面依法治國委員會辦公室副主任，中央政法委員會委員。

賀榮和唐一軍都是山東人，她1984年從中國政法大學法律系畢業後，進入北京 高級法院工作，曾任審判員、研究室主任、副院長等職，2007年調任北京第二中院院長，3年後回巢高院 任副院長兼黨組副書記。2011年底，賀榮調入最高法院，歷任審判委員會副部級專職委員、副院長。

據報導，2017年，賀榮「空降」陝西擔任紀委書記，履職一年內，陝西紀委連續查辦省委常委兼西安市委書記魏民洲等腐敗大案。隨後她升任陝西省委副書記，負責黨務工作2年後，2020年調回最高法院，擔任常務副院長，去年當選20屆中央委員。