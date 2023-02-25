王毅：中歐若和平 冷戰打不起來 選擇開放 全球發展有希望

中共中央外事辦主任王毅表示，如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來。示意圖。(路透)

在中美持續對抗之際，北京當局積極拉攏歐洲。中共中央外事辦主任王毅 結束歐洲行，接受官媒訪問時強調，如果中歐選擇對話合作，陣營對立就不會形成；如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；如果中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望。

據新華社報導，對於今年首次出訪選擇歐洲有何考慮？王毅說，友好是中國對歐政策的主基調，合作是中國對歐政策的總目標。「我們一直將中國和歐洲定位為維護世界和平的兩大力量、促進共同發展的兩大市場、推動人類進步的兩大文明，雙方是夥伴不是對手，是機遇不是威脅」。

他強調，中歐關係始終具有全球性和戰略性，雙方作出的選擇影響世界的走向。

王毅指出，當前國際社會面臨前所未有挑戰，烏克蘭 危機外溢波及全球。中歐排除外部干擾，妥善管控分歧，加強交流合作，將為動盪的國際局勢提供寶貴的穩定性，對推動烏克蘭問題政治解決也具有重要意義。

王毅並稱，他在接觸交流中感到，歐洲國家都願推動中歐全面戰略夥伴關係和經貿互利合作回暖升溫，都期待全面重啟各層級面對面交流，全面激活各領域對話合作，他認為中歐關係今年會呈現一個積極發展態勢。

他強調，今年是中國歐盟 建立全面戰略夥伴關係20周年，中歐雙方同意籌備好今年中歐領導人會晤，發揮好中歐戰略、經貿、綠色、數位、人文五個高層對話的支柱作用，共同維護多邊主義和自由貿易，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護法治化、規範化的國際經貿環境。

據環球時報報導，中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰表示，儘管還面臨一些問題，但他對中歐關係回暖持樂觀態度。他透露，歐盟委員會主席范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾或將在今年上半年訪華，中歐雙方有望很快迎來「頻繁的高層互訪」。

澎湃新聞報導，中國外交部前副部長傅瑩指出，歐洲人對中國的誤解正在加深，最主要的原因是，當他們因烏克蘭問題陷入深深的安全危機感之時，對中國態度和政策缺乏了解。

談到歐洲的對華政策，傅瑩表示，歐洲人受到美國對華戰略競爭的影響比較大。德國也在制定自己的對華戰略，其中一個核心提法是把中國定義成「制度性競爭對手」。