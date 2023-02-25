我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

王毅：中歐若和平 冷戰打不起來 選擇開放 全球發展有希望

中國新聞組／北京25日電
中共中央外事辦主任王毅表示，如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來。示意圖。(路透)
中共中央外事辦主任王毅表示，如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來。示意圖。(路透)

在中美持續對抗之際，北京當局積極拉攏歐洲。中共中央外事辦主任王毅結束歐洲行，接受官媒訪問時強調，如果中歐選擇對話合作，陣營對立就不會形成；如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；如果中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望。

據新華社報導，對於今年首次出訪選擇歐洲有何考慮？王毅說，友好是中國對歐政策的主基調，合作是中國對歐政策的總目標。「我們一直將中國和歐洲定位為維護世界和平的兩大力量、促進共同發展的兩大市場、推動人類進步的兩大文明，雙方是夥伴不是對手，是機遇不是威脅」。

他強調，中歐關係始終具有全球性和戰略性，雙方作出的選擇影響世界的走向。

王毅指出，當前國際社會面臨前所未有挑戰，烏克蘭危機外溢波及全球。中歐排除外部干擾，妥善管控分歧，加強交流合作，將為動盪的國際局勢提供寶貴的穩定性，對推動烏克蘭問題政治解決也具有重要意義。

王毅並稱，他在接觸交流中感到，歐洲國家都願推動中歐全面戰略夥伴關係和經貿互利合作回暖升溫，都期待全面重啟各層級面對面交流，全面激活各領域對話合作，他認為中歐關係今年會呈現一個積極發展態勢。

他強調，今年是中國歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，中歐雙方同意籌備好今年中歐領導人會晤，發揮好中歐戰略、經貿、綠色、數位、人文五個高層對話的支柱作用，共同維護多邊主義和自由貿易，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護法治化、規範化的國際經貿環境。

據環球時報報導，中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰表示，儘管還面臨一些問題，但他對中歐關係回暖持樂觀態度。他透露，歐盟委員會主席范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾或將在今年上半年訪華，中歐雙方有望很快迎來「頻繁的高層互訪」。

澎湃新聞報導，中國外交部前副部長傅瑩指出，歐洲人對中國的誤解正在加深，最主要的原因是，當他們因烏克蘭問題陷入深深的安全危機感之時，對中國態度和政策缺乏了解。

談到歐洲的對華政策，傅瑩表示，歐洲人受到美國對華戰略競爭的影響比較大。德國也在制定自己的對華戰略，其中一個核心提法是把中國定義成「制度性競爭對手」。

王毅 烏克蘭 歐盟

上一則

中國跪頸案 廣西男違規 遭3交警壓地踩臉

下一則

遭封殺沒了霸氣 范冰冰參加柏林影展首認「艱難」

延伸閱讀

美中軍事熱線中斷 奧斯丁：已「數月」沒跟魏鳳和通話

美中軍事熱線中斷 奧斯丁：已「數月」沒跟魏鳳和通話
快評「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲 紐時：老調重彈

快評「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲 紐時：老調重彈
中國發布美國霸權報告 伯恩斯批：粗暴宣傳、不具大國風範

中國發布美國霸權報告 伯恩斯批：粗暴宣傳、不具大國風範
中起草結束烏戰計畫？烏克蘭總統盼先與北京對話

中起草結束烏戰計畫？烏克蘭總統盼先與北京對話

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面 驚見山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔