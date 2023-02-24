「準備收復失土？」中突改與俄羅斯邊境8地名標註

符拉迪沃斯托克舊稱海參崴。(f取材自維基百科)

法廣網報導，中國自然資源部近日發表有關地圖內容的新規範，其中針對中俄邊境 的八個地名，要求在現行俄式發音的地理名稱之外，還要再加註中國舊稱。對此，日本媒體人矢板明夫在臉書評論道「難道準備要收復失土？」

據報導，去年俄羅斯 發動侵烏戰爭後，被世界大多數國家孤立和制裁，並遭到烏克蘭的頑強抵抗。戰爭持續膠著，俄羅斯呈明顯的頹敗態勢。值此之際，北京 官方在14日發布「公開地圖內容表示規範」，針對中俄邊境八個地區，要求在現行的正式名稱外要加註中國舊稱。

這些地區包括：符拉迪沃斯托克加註海參崴、烏蘇里斯克加註雙城子、哈巴羅夫斯克加註伯力、布拉戈維申斯克加註海蘭泡、薩哈林島加註庫頁島、涅爾琴斯克加註尼布楚、尼古拉耶夫斯克加註廟街、斯塔諾夫山脈加註外興安嶺等。

這些土地在過去都是中國的領土。1858年清朝戰敗後與俄國簽訂了「璦琿條約」和「北京條約」，將他們割讓給了俄國。但是，隨後中國的歷代政府都不承認這些條約的合法性和有效性，直到江澤民上台後與俄羅斯簽訂了《議定書》，將包含上述八個地區領土畫給俄方。

期間100多年來，中俄邊界紛爭不斷，60年代甚至還曾為此爆發戰爭。

日本「產經新聞」駐台北支局長矢板明夫22日在其臉書貼文表示：中國（中共）這一次搞地圖新規範，俄羅斯看在眼裡，只因現在有求於中國，也可能嘴上不說什麼，但是心裡一定十分不爽。

矢板明夫更直言，「趁人之危、占一些小便宜，是中國的常用手段。現在是占一點小便宜，如果俄羅斯這次真的垮掉了，習近平大手一揮，命令『立刻收復失地』也是有可能的。正是所謂的『趁你病、要你命』。」

他更稱，「學歷史的人都知道，中俄關係史就是一部爾虞我詐、勾心鬥角的騙術大全。」