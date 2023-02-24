習心腹 美媒：朱鶴新料任人行行長 何立峰任黨委書記

媒體報導，習近平準備改組金融系統領導層，安排關鍵人物管理中國人民銀行。（中新社）

美媒報導，中國領導人習近平 的心腹朱鶴新和何立峰，將分別接任中國人民銀行（人行）行長及黨委書記。除此之外，習還有計畫恢復曾領導金融系統黨建工作的中央金融工委。同時，中央紀委國家監委網站23日發文提反腐，文中16次點名金融，時機敏感，引起猜測。

德國之聲中文網引述華爾街日報報導，朱鶴新有可能在下個月的「兩會」後成為新一任人行行長。而現任行長易綱將退休 。

據報導，知情人士稱，習近平準備改組金融系統領導層，安排關鍵人物管理人行，加強中共 對金融事務的政治控制。

不過，報導也稱，這還不是最終決定，政府高級官員的任命會在3月初的人大會議上正式作出。

報導引述消息人士指出，朱鶴新不太可能兼任中國人行黨委書記─這個人行權力最大的職位。現任行長易綱是人行的黨委副書記。目前人行黨委書記是郭樹清。消息人士表示，習近平的長期心腹、中國發改委主任何立峰很可能接任人行的黨委書記。普遍預計，何立峰將在今年「兩會」上接任退休的劉鶴、成為主管經濟、金融和工業事務的副總理。

除了這些變化之外，報導還披露，中共計畫恢復中央金融工作委員會，這是一個在1998年至2003年間存在的、領導金融系統黨建工作的機構。

據了解，現年54歲的朱鶴新是金融集團中信集團的董事長，此前曾在交通銀行、中國銀行擔任過領導職務。他也曾出任四川省副省長。

現年68歲的何立峰是中國副國級領導人，現任中共中央政治局委員、全國政協副主席及國家發展和改革委員會主任、黨組書記。他曾經多次陪同習近平出訪，被看作是習近平的長期心腹。

另據每日經濟新聞報導，中央紀委國家監委網站23日發表《堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰》一文。

據統計，在這篇3500多字的文章中，16次點名金融，8次提及央企。其中，不乏「破除『金融精英論』『唯金錢論』『西方看齊論』等錯誤思想，整治過分追求生活『精緻化』、品味『高端化』的享樂主義和奢靡之風」等表述。這種信號意義極為具體且明確的文章較為罕見。

今年以來，北京中央反腐力度仍持續不減。截至目前，已經不少銀行系從業者被查處通報，包含監管系統、國有大行、股份行、農信系統等相關人員。