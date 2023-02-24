我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

習心腹 美媒：朱鶴新料任人行行長 何立峰任黨委書記

中國新聞組／北京24日電
媒體報導，習近平準備改組金融系統領導層，安排關鍵人物管理中國人民銀行。（中新社）
媒體報導，習近平準備改組金融系統領導層，安排關鍵人物管理中國人民銀行。（中新社）

美媒報導，中國領導人習近平的心腹朱鶴新和何立峰，將分別接任中國人民銀行（人行）行長及黨委書記。除此之外，習還有計畫恢復曾領導金融系統黨建工作的中央金融工委。同時，中央紀委國家監委網站23日發文提反腐，文中16次點名金融，時機敏感，引起猜測。

德國之聲中文網引述華爾街日報報導，朱鶴新有可能在下個月的「兩會」後成為新一任人行行長。而現任行長易綱將退休

據報導，知情人士稱，習近平準備改組金融系統領導層，安排關鍵人物管理人行，加強中共對金融事務的政治控制。

不過，報導也稱，這還不是最終決定，政府高級官員的任命會在3月初的人大會議上正式作出。

報導引述消息人士指出，朱鶴新不太可能兼任中國人行黨委書記─這個人行權力最大的職位。現任行長易綱是人行的黨委副書記。目前人行黨委書記是郭樹清。消息人士表示，習近平的長期心腹、中國發改委主任何立峰很可能接任人行的黨委書記。普遍預計，何立峰將在今年「兩會」上接任退休的劉鶴、成為主管經濟、金融和工業事務的副總理。

除了這些變化之外，報導還披露，中共計畫恢復中央金融工作委員會，這是一個在1998年至2003年間存在的、領導金融系統黨建工作的機構。

據了解，現年54歲的朱鶴新是金融集團中信集團的董事長，此前曾在交通銀行、中國銀行擔任過領導職務。他也曾出任四川省副省長。

現年68歲的何立峰是中國副國級領導人，現任中共中央政治局委員、全國政協副主席及國家發展和改革委員會主任、黨組書記。他曾經多次陪同習近平出訪，被看作是習近平的長期心腹。

另據每日經濟新聞報導，中央紀委國家監委網站23日發表《堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰》一文。

據統計，在這篇3500多字的文章中，16次點名金融，8次提及央企。其中，不乏「破除『金融精英論』『唯金錢論』『西方看齊論』等錯誤思想，整治過分追求生活『精緻化』、品味『高端化』的享樂主義和奢靡之風」等表述。這種信號意義極為具體且明確的文章較為罕見。

今年以來，北京中央反腐力度仍持續不減。截至目前，已經不少銀行系從業者被查處通報，包含監管系統、國有大行、股份行、農信系統等相關人員。

現年54歲的朱鶴新被看作習近平的心腹。（取材自國務院新聞辦公室網站）
現年54歲的朱鶴新被看作習近平的心腹。（取材自國務院新聞辦公室網站）

習近平 中共 退休

上一則

向政府討補助款 商丘公交上演「停運」戲逼出薪水?

下一則

37歲求職被嫌老 江蘇工廠招工「挑年紀」 用大喇叭趕人走

延伸閱讀

中俄戰略結盟「穩如泰山」？美媒指政治籌碼增加

中俄戰略結盟「穩如泰山」？美媒指政治籌碼增加
普亭刻意「親近」會王毅 會談長桌改短桌

普亭刻意「親近」會王毅 會談長桌改短桌
對抗美科技封鎖 習近平：強化基礎研究

對抗美科技封鎖 習近平：強化基礎研究
中國烏戰和平提議 是否腳踏兩條船

中國烏戰和平提議 是否腳踏兩條船

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面 驚見山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

2023-02-19 09:00

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風