美海軍部長：中用奴工造軍艦、不守規則 環時：蠢到家了

中國艦隊規模近年備受國際關注。圖為中國第11艘052D型導彈驅逐艦下水。（取材自微信）

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）昨天表示，相較美國，中國海軍在造船廠和勞動力數量上具有明顯優勢，包括艦隊規模更大、靠奴工而有更強的造艦產能，美國跟不上中國的軍艦建造速度。他並稱，中國尋求將力量投射至各大洋。德爾托羅的說法引來美分析家質疑，中國官媒也嘲諷他的「中國奴工造軍艦說」是「蠢到家了」，「這種蠢話實在不值一駁」。

中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，德爾托羅在華盛頓的全國記者俱樂部指中國一直試圖侵犯他國的海事主權與經濟利益，包括美方在南海與別處的盟友。中國海軍艦艇約340艘，今後幾年可能達400艘，反觀美國僅不到300艘。中國擁有規模更大的艦隊，因此在全球部署船隻。美國政府必須將艦隊升級作為回應。

德爾托羅還說美國海軍造船廠產能無法與中國匹敵，中國有13間造船廠，某些情況下造船廠產能更大，且在造船廠工人方面更有量的優勢，主因是中國是共產國家，不需遵守什麼規則。「中國用奴工造船，雖然這從不是我們做事的方式，但這就是我們的對手」。

報導說，德爾托羅的「中國用奴工造艦說法」引來美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）說：「中國擁有大量的合宜人力，在攸關國家安全的高科技領域使用奴工一說，聽起來真的很不合理」。赫辛格直言德爾托羅的講法代表一種思考模式，即美國將注意力放在錯誤地方，從而損害自身。

除了美國分析家存疑，中國官媒也嘲諷德爾托羅的「中國用奴工造艦說」。環球時報發出題為「中國這樣造軍艦？這個美海軍部長蠢到家了」評論指出，德爾托羅拋出了一個讓美國記者和行業專家都覺得難以接受的結論；「這次的對華指控，已經蠢到了連美國人自己都看不下去的地步」。

評論稱，儘管美國CNN新聞聲稱他們正就德爾托羅的言論要求中國外交部置評，但這種蠢話實在不值一駁。如果「使用奴隸可以增加軍事優勢」這種邏輯真的成立，那在美國還廣泛壓迫黑人奴隸的1812年，美國也不會被英國 駐加拿大 殖民者一路打到首都，連白宮 也被人一把火燒了。

值得一提的是，德爾托羅還把美國缺乏造艦工人的原因，歸結為「美國目前失業率太低」，工人不願意去造軍艦。那中國就得順便替美國工人問問，難道美國非得在失業率高、工人只好下壓工資時造軍艦嗎？既然把「對付中國」說得這麼生死攸關，堂堂美國海軍為什麼不捨得開出在市場上更有吸引力的工資？還是說，真正想壓榨工人的，其實是美國自己？