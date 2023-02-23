我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

對抗美科技封鎖 習近平：強化基礎研究

記者陳政錄／綜合報導
中共總書記習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，中國迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。（路透）
中共總書記習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，中國迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。（路透）

面對美國持續強化對中國的科技封鎖，中共總書記習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，中國迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。另外，中國為了遏止西方審計機構的影響力，已要求國營企業停止使用全球四大會計師事務所的服務。

據新華社報導，中共中央政治局21日就加強基礎研究進行第三次集體學習，習近平主持並講話，北京大學校長、中科院院士龔旗煌在會上進行講解，提出工作建議。

習近平要求，要優化基礎學科建設布局，支持重點學科、新興學科、冷門學科和薄弱學科發展，推動學科交叉融合和跨學科研究，構築全面均衡發展的高質量學科體系。

為加強基礎研究，習近平提出數點工作方針，包括把握科技發展趨勢和國家戰略需求、充分尊重科學家意見、優化基礎學科建設布局，以及深化體制機制改革、增加財政投入等等。

習近平表示，要穩步增加基礎研究財政投入，通過稅收優惠等多種方式激勵企業加大投入，鼓勵社會力量設立科學基金、科學捐贈等多元投入，建立完善競爭性支持和穩定支持相結合的基礎研究投入機制。

同時要堅持走基礎研究人才自主培養之路，深入實施「中學生英才計畫」、「強基計畫」、「基礎學科拔尖學生培養計畫」，優化基礎學科教育體系，加強國家急需高層次人才培養，造就宏大的基礎研究後備力量。

習近平還說，「人類要破解共同發展難題，比以往任何時候都更需要國際合作和開放共享」。他提出構築國際基礎研究合作平台，設立面向全球的科學研究基金，圍繞氣候變化、能源安全、生物安全、外層空間利用等全球問題，拓展和深化中外聯合科研。

另據路透報導，彭博引述多名知情人士所言指出，中國財政部等政府機構已對部分國營企業做出非正式指導，促請它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）合約到期後不再續簽。

知情人士稱，儘管中國的離岸子公司仍可使用美國審計機構，但它們的母公司被要求在合約到期後聘請中國或香港會計師。

這名消息人士並說，中國正尋求遏止與美國有關的全球審計機構影響力，以確保中國數據安全，並且促進中國本土會計行業發展。

習近平 中共 北京

上一則

港府派糖「減甜」 今年發5000元消費券 650萬人受惠

下一則

「又是個大坑？」農行推情侶「連心貸」網：分手誰還錢

延伸閱讀

王毅會普亭 中方發布通篇未提習近平將訪俄

王毅會普亭 中方發布通篇未提習近平將訪俄
跟普亭談烏克蘭 王毅：中方為政治解決發揮建設性作用

跟普亭談烏克蘭 王毅：中方為政治解決發揮建設性作用
普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄

普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄
圖輯／德國科隆狂歡節花車遊行 普亭遭泡鮮血、被踹屁股

圖輯／德國科隆狂歡節花車遊行 普亭遭泡鮮血、被踹屁股

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展