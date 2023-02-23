對抗美科技封鎖 習近平：強化基礎研究

中共總書記習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，中國迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。（路透）

面對美國持續強化對中國的科技封鎖，中共 總書記習近平 指出，應對國際科技競爭、實現高水平自立自強，中國迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。另外，中國為了遏止西方審計機構的影響力，已要求國營企業停止使用全球四大會計師事務所的服務。

據新華社報導，中共中央政治局21日就加強基礎研究進行第三次集體學習，習近平主持並講話，北京 大學校長、中科院院士龔旗煌在會上進行講解，提出工作建議。

習近平要求，要優化基礎學科建設布局，支持重點學科、新興學科、冷門學科和薄弱學科發展，推動學科交叉融合和跨學科研究，構築全面均衡發展的高質量學科體系。

為加強基礎研究，習近平提出數點工作方針，包括把握科技發展趨勢和國家戰略需求、充分尊重科學家意見、優化基礎學科建設布局，以及深化體制機制改革、增加財政投入等等。

習近平表示，要穩步增加基礎研究財政投入，通過稅收優惠等多種方式激勵企業加大投入，鼓勵社會力量設立科學基金、科學捐贈等多元投入，建立完善競爭性支持和穩定支持相結合的基礎研究投入機制。

同時要堅持走基礎研究人才自主培養之路，深入實施「中學生英才計畫」、「強基計畫」、「基礎學科拔尖學生培養計畫」，優化基礎學科教育體系，加強國家急需高層次人才培養，造就宏大的基礎研究後備力量。

習近平還說，「人類要破解共同發展難題，比以往任何時候都更需要國際合作和開放共享」。他提出構築國際基礎研究合作平台，設立面向全球的科學研究基金，圍繞氣候變化、能源安全、生物安全、外層空間利用等全球問題，拓展和深化中外聯合科研。

另據路透報導，彭博引述多名知情人士所言指出，中國財政部等政府機構已對部分國營企業做出非正式指導，促請它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）合約到期後不再續簽。

知情人士稱，儘管中國的離岸子公司仍可使用美國審計機構，但它們的母公司被要求在合約到期後聘請中國或香港會計師。

這名消息人士並說，中國正尋求遏止與美國有關的全球審計機構影響力，以確保中國數據安全，並且促進中國本土會計行業發展。