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印度稱與主要大國關係良好：除了中國

中國新聞組／北京23日電

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在接受媒體採訪時說，儘管全球政治因烏克蘭戰爭出現動蕩，但印度和俄羅斯的關係一直相當穩定。他進一步說明，新德里和全球主要大國都關係良好，但中國除外，原因是中國違反了與印度的邊境管理協議。

德國之聲引述亞洲國際新聞報導，數十年來，俄羅斯一直是印度最大的軍事裝備供應商，也是印度醫藥產品的第四大市場。在烏克蘭戰爭中，印度持中立立場，拒絕指責俄羅斯的入侵行動，傾向尋求外交解決方案，並在過去一年裡增加了對俄羅斯石油的採購。

蘇傑生說，印度認為烏克蘭戰爭需要一個和平解決方案，這一點得到許多國家的認同。他指出，世界在烏克蘭戰爭問題上仍然存在很大分歧，莫迪希望創造一個和平的勢頭。

蘇傑生還表示，」印度和全球主要大國關係良好，中國是一個例外，因為它違反了協議......在邊境有動作，結果是我們也做出了回應。」

報導指出，從1950年以來，中印在長約3500公里的實際控制線（LAC）上一直存在邊界爭議，導致兩國1962年發生邊境戰爭。

2020年6月，中印兩國士兵在加勒萬河谷發生數十年來最嚴重的衝突，雖然沒有開槍，但造成至少24名士兵死亡。自此之後，兩國都在實控線沿線駐紮了數萬名士兵，並配備大砲、坦克和戰鬥機提供支持。對印度而言，這是其在和平時期部署的最大的兵力。

中印同時試圖通過一系列的軍事和外交談判來緩和緊張關係，但去年12月，雙方在達旺地區（Tawang）等地又爆發了新一輪衝突。衝突沒有造成人員死亡。印度邊境警方最近在一份安全局勢報告中評估說，中國軍隊將會繼續在邊界的中國一側大力修建軍事基礎設施，這可能導致衝突會更加頻繁。

印度 邊境 烏克蘭

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