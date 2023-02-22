一中政策？反對台獨？星、中各表

中國國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文。（取材自中國台灣網）

中國國台辦主任宋濤21日在北京 會見新加坡 外長維文，國台辦主任單獨會見外國外長十分罕見，值得注意的是，根據中方在兩人會見後的新聞稿，維文表示星方將繼續恪守一個中國原則，「反對台獨」，支持兩岸關係和平發展，不過，星國外交部新聞稿的用字則是「一中政策 」，未列入「反對台獨」等字眼。

新加坡長期與中國和台灣維持良好互動關係，1993年兩岸兩會（海基會和大陸海協會）舉行「辜汪會談」及2015年兩岸當局舉行「馬習會」，選擇地點都是新加坡。新加坡並同時與美中維持正向關係，善於運用國際地緣政治優勢，維護國家利益。

據中國國台辦主管的「中國台灣網」報導，宋濤昨在會見維文時指出，中國正全面貫徹落實中共20大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，努力促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞，共創「祖國統一」和民族復興歷史偉業，「希望星方恪守一個中國原則，支持中國統一大業。」

據中方報導，維文表示，星方將繼續恪守一個中國原則，反對「台獨」，支持兩岸關係和平發展。

根據新加坡外交部新聞稿，維文昨與宋濤會面，宋濤說明國台辦的首要事項，維文則重申新加坡「一中政策」，且一向支持兩岸關係和平發展。

維文也透過臉書發文，「新加坡作為兩岸雙方長期的好朋友，向來支持兩岸關係和平發展」。

北京人士解讀，在兩岸當局尚未開啟對話、協商，宋濤見新加坡外長，顯然希望新加坡在未來兩岸關係中，扮演更重要的橋梁角色，以傳遞訊息。

學者：反映東協關切兩岸情勢

據中央社報導，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，維文談話顯示新加坡希望兩岸分歧能和平解決，也反映東協國家對當前兩岸情勢的關切。美眾議院議長麥卡錫傳出可能訪台，維文此次拜會宋濤應是希望了解中方態度，並盼中方冷靜處理。儘管中方將台灣定義為內部事務，但維文談話顯示新加坡認為兩岸情勢將對區域和平有更大的影響。

除了拜會宋濤，維文21日也與中國外長秦剛會晤。星國外交部指出，維文樂見中方有意持續深化與東協的互動往來，兩人也重申提倡區域和平、穩定及安全的重要性。