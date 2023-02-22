中稱王毅「為和平」訪俄 酸美火上澆油

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）

針對中共外事辦主任王毅 訪問俄羅斯 ，中國外交部發言人汪文斌21日稱，中方希望以王毅訪俄為契機，「維護雙方正當權益，為世界和平發揮積極作用」。就美國總統拜登訪問烏克蘭 ，汪文斌則暗批美國，稱各方「尤其是大國」，應採取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，「不應火上澆油，更不能乘機牟利」。

據央視報導，被問到王毅訪問俄羅斯，汪文斌21日在外交部例行記者會回應，中方希望以王毅訪問俄羅斯為契機，同俄羅斯一道推動雙邊關係繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

有記者追問王毅的訪俄行程，汪文斌僅稱官方會及時發布。

至於拜登訪問烏克蘭及美方相關表態，汪文斌稱，美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，美國20日還宣布再向烏克蘭提供5億美元軍事援助，現在卻不斷散布中方提供武器的「假消息」，居心何在。汪文斌批評美國，說要維護和平，實際上卻大發戰爭財，美國的軍工企業從烏克蘭戰場「賺得盆滿缽滿」，事實早已撕下美國和平捍衛者的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目。

汪文斌又說，中方敦促美國「切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情」，和中方一樣「真正致力於勸和促談」。

談到中俄關係，汪文斌說，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。