我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

中稱王毅「為和平」訪俄 酸美火上澆油

記者陳政錄、廖士鋒／綜合報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）

針對中共外事辦主任王毅訪問俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌21日稱，中方希望以王毅訪俄為契機，「維護雙方正當權益，為世界和平發揮積極作用」。就美國總統拜登訪問烏克蘭，汪文斌則暗批美國，稱各方「尤其是大國」，應採取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，「不應火上澆油，更不能乘機牟利」。

據央視報導，被問到王毅訪問俄羅斯，汪文斌21日在外交部例行記者會回應，中方希望以王毅訪問俄羅斯為契機，同俄羅斯一道推動雙邊關係繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

有記者追問王毅的訪俄行程，汪文斌僅稱官方會及時發布。

至於拜登訪問烏克蘭及美方相關表態，汪文斌稱，美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，美國20日還宣布再向烏克蘭提供5億美元軍事援助，現在卻不斷散布中方提供武器的「假消息」，居心何在。汪文斌批評美國，說要維護和平，實際上卻大發戰爭財，美國的軍工企業從烏克蘭戰場「賺得盆滿缽滿」，事實早已撕下美國和平捍衛者的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目。

汪文斌又說，中方敦促美國「切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情」，和中方一樣「真正致力於勸和促談」。

談到中俄關係，汪文斌說，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

上一則

父母收26萬彩禮逼嫁 16歲川女逃婚 報警獲救卻被送回家

下一則

中共20屆二中全會26日召開 習近平主持

延伸閱讀

拜登基輔行引抨擊 挨批在烏克蘭花的時間比內政多

拜登基輔行引抨擊 挨批在烏克蘭花的時間比內政多
會完烏國外長 王毅到莫斯科 稱中俄關係「堅若磐石」

會完烏國外長 王毅到莫斯科 稱中俄關係「堅若磐石」
華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的
北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

2023-02-19 09:00

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆