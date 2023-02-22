中共20屆二中全會26日召開 習近平主持

中共政治局21日開會，決議將召開20屆二中全會。圖為習近平去年底帶領政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）

中共 中央政治局21日召開會議，決定26至28日在北京召開中共20屆二中全會，中共總書記習近平 將會主持會議。二中全會將推薦中共新一屆國家機構領導人建議人選及審議「黨和國家機構改革方案」。疫後拚經濟時刻，預期今年經濟政策方向仍是「穩字當頭」，二中全會料將推出更具體的戰略布局。

習近平21日主持中共中央政治局會議，會議討論向中央委員會作的工作報告；討論「黨和國家機構改革方案」稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請20屆二中全會審議。

深化重點領域機構改革

據新華社報導，會議指出，中共20大對深化機構改革作出重要部署，必須以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以加強中共中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調。適應統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局的要求，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，堅持問題導向，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革。

會議並討論向第14屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選，與向政協第14屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。

報導指出，確定將上述內容作為20屆二中全會的議題。

加快構建新發展格局

會議討論了國務院 擬提請第14屆全國人民代表大會第一次會議審議的「政府工作報告」稿。會議認為以習近平為核心的黨中央帶領全國，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，經濟社會大局保持穩定。

保障民生發展社會事業

會議指出，要實施積極財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，加快建設現代化產業體系，切實落實「兩個毫不動搖」，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，穩定糧食生產和推進鄉村振興，推動發展方式綠色轉型，保障基本民生和發展社會事業。

20屆二中全會議題

●討論中共中央政治局向中央委員會作的工作報告

●討論「黨和國家機構改革方案」稿，據這次會議討論意見修改後提請20屆二中全會審議

●討論向第14屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選，向政協第14屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選