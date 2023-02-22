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秦剛通話英外長：中國不是威脅

記者廖士鋒／綜合報導
中國外長秦剛20日與英國外相通話，表達「和氣生財」的態度。圖為秦剛日前向駐外人員春節喊話。（取材自中國外交部官網）
中國外長秦剛20日與英國外相通話，表達「和氣生財」的態度。圖為秦剛日前向駐外人員春節喊話。（取材自中國外交部官網）

中國外長秦剛20日與英國外相柯維立通話，秦剛向英方強調，中國不是英國的挑戰和威脅，希望英方客觀理性看待中國發展，增進互信、妥處分歧。根據柯維立在通話後發布的推特，他向秦剛提出中共「新疆侵犯人權」等問題及「台灣海峽和平的必要性」。

據中國外交部發布，秦剛當日與柯維立通話指出，中英同為聯合國安理會常任理事國，都是世界重要大國，良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展。

秦剛強調，中國不是英國的挑戰和威脅；和氣生財，雙方合作離不開兩國間良好氛圍，盼英方客觀理性看待中國發展，同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係穩定發展。

據中方發布內容，柯維立表示，英方願與中方加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球性挑戰。

根據柯維立在通話後發布的推特訊息，他向秦剛提出中共「新疆侵犯人權」等問題，以及「台灣海峽和平的必要性」。

據路透報導，英國首相蘇納克正面臨保守黨內一些人的壓力，他們要求在更新政府的國防和外交政策戰略時，將中國定義為「威脅」（threat），而非「系統性競爭對手」（systemic competitor）。

稍早中共外事辦主任王毅曾在慕尼黑安全會議期間會見柯維立，王毅強調，中英沒有地緣衝突，經濟互補強，合作潛力大。兩國承擔著維護世界和平穩定的共同責任，應當排除各種干擾，堅持正確方向，推動兩國關係實現健康發展。王毅當時也向英方喊話，應客觀公正看待中國發展。

秦剛 英國 王毅

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