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如何衝破美晶片禁令？中國學者：應布局下一代晶片專利

編譯季晶晶／綜合外電
兩位中國科學院學者指出，中國應布局控制下一代晶片製造的大量專利，以繞過美國晶片制裁。（路透）
兩位中國科學院學者指出，中國應布局控制下一代晶片製造的大量專利，以繞過美國晶片制裁。（路透）

兩位中國科學院的重要學者日前首次闡述繞過美國晶片制裁的計畫，透露北京打算如何贏得與華盛頓的關鍵性技術衝突。

駱軍委和李樹深近日在「中國科學院院刊」官方微信號上罕見撰文表示，中國應布局控制下一代晶片製造、從新材料到新技術的大量專利。在晶片製造這個全球半導體產業鏈的「咽喉」部位設置「關卡」，形成反制手段，有望解決中國晶片生產被「卡脖子」的難題。

這篇文章讓外界窺見北京如何看待拜登政府針對半導體日益升級的敵對態度，以及可能如何反應。中國科學院為中國最高決策層提供建議，本文也呼應習近平所倡導的要在關鍵技術方面取勝。此前，中國新任工信部長金壯龍提出藍圖，籲積極發展電動車、太陽能等領域的本土專業知識，鞏固優勢產業，以因應美國不斷升級的制裁和供應鏈脫鉤。

中國2020年就擬定計畫開發下一代晶片材料，做為對川普時限制的回應，但此一戰略並未讓中國的領先晶片製造商取得技術優勢。

兩位科學家寫道，深入研究突破性材料、元件和製程，將幫助中國的晶片製造商建立涵蓋關鍵技術的專利組合，美國現在把這些關鍵設備和技術當成對付中國的武器。

他們表示，應「大力弘揚追求獨創的科學家精神，抵制低水準重複的跟班式研究」。李樹深是中國科學院副院長、半導體物理專家，駱軍委則是半導體超晶格國家重點實驗室副主任。

兩人指出半導體業面臨的一系列實務挑戰，包括欠缺人才和基礎研究資金圚乏等。

晶片 北京 拜登

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