如何衝破美晶片禁令？中國學者：應布局下一代晶片專利

兩位中國科學院學者指出，中國應布局控制下一代晶片製造的大量專利，以繞過美國晶片制裁。（路透）

兩位中國科學院的重要學者日前首次闡述繞過美國晶片 制裁的計畫，透露北京 打算如何贏得與華盛頓的關鍵性技術衝突。

駱軍委和李樹深近日在「中國科學院院刊」官方微信號上罕見撰文表示，中國應布局控制下一代晶片製造、從新材料到新技術的大量專利。在晶片製造這個全球半導體產業鏈的「咽喉」部位設置「關卡」，形成反制手段，有望解決中國晶片生產被「卡脖子」的難題。

這篇文章讓外界窺見北京如何看待拜登 政府針對半導體日益升級的敵對態度，以及可能如何反應。中國科學院為中國最高決策層提供建議，本文也呼應習近平所倡導的要在關鍵技術方面取勝。此前，中國新任工信部長金壯龍提出藍圖，籲積極發展電動車、太陽能等領域的本土專業知識，鞏固優勢產業，以因應美國不斷升級的制裁和供應鏈脫鉤。

中國2020年就擬定計畫開發下一代晶片材料，做為對川普時限制的回應，但此一戰略並未讓中國的領先晶片製造商取得技術優勢。

兩位科學家寫道，深入研究突破性材料、元件和製程，將幫助中國的晶片製造商建立涵蓋關鍵技術的專利組合，美國現在把這些關鍵設備和技術當成對付中國的武器。

他們表示，應「大力弘揚追求獨創的科學家精神，抵制低水準重複的跟班式研究」。李樹深是中國科學院副院長、半導體物理專家，駱軍委則是半導體超晶格國家重點實驗室副主任。

兩人指出半導體業面臨的一系列實務挑戰，包括欠缺人才和基礎研究資金圚乏等。