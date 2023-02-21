「日66%高端外籍人才是中國人」 上熱搜 中網友：該反思了

日本66%的高端外國人才是中國人。此為示意圖。(取材自環球時報)

日本 不斷通過「高度專門職」擴大吸引人才，近日還敲定吸納人才的新政策。日本媒體20日報導，高端外國人才來自中國的占66％，高居第一。此話題在中國微博引發熱議，衝上熱搜。

日本經濟新聞報導，截至2022年6月底，高端外國人才有1萬7199人，按國籍來看，截至2021年底，來自中國的占66％，遠遠領先於第2名印度 （6％）和第3名南韓（4％）。

報導稱，高端外國人才指的是擁有專業知識和技能且在日本企業和研究機構等工作的外國人。日本政府希望在日元貶值背景下從國外吸引半導體和蓄電池工廠進駐日本。隨著有實力的外國企業進駐日本，進入日本的高端外國人才可能會越來越多。

如果獲得高端外國人才資格，針對通常需要在日本停留10年才能申請的永住權，僅需要3年即可申請。還允許配偶就業 ，可以攜帶親屬和傭人。按照學歷、工作經歷及日語能力等賦分，總計達到70分，就可以取得資格。達到80分，可以把申請永住權需要的滯留時間縮短到1年。

此報導吸引大批「該反思」留言，有網民說：「這是什麼值得驕傲的事嗎？是不是以為僅憑此就可以占領日本了？反過來說，中國的高端人才很多都向海外流失了？」也有人說：「好好反思下為什麼呢？沒有高端人才光靠喊口號解決不了卡脖子問題吧？」、還有網友說：「在日本定居的中國人只有90多萬，就能占這麼大的比例。還潤什麼美國端盤子啊，去日本做高端人才吧。」