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新華社6000字長文列罪狀 控美5霸權危害逾千中企

記者陳政錄／綜合報導
北京當局發表報告指控美國，動用國家力量打壓和制裁華為公司。圖為去年上海世界人工智能大會期間，工作人員站在華為的標誌下方。（路透）
北京當局發表報告指控美國，動用國家力量打壓和制裁華為公司。圖為去年上海世界人工智能大會期間，工作人員站在華為的標誌下方。（路透）

中美關係日趨緊繃，繼日前中國官媒「人民日報」接連發文批美「假民主真霸權」後，新華社昨天再發布6000字長篇報告，斥美在政治、軍事、經濟、科技、文化五方面的「霸權罪狀」，例如在高科技領域大搞壟斷打壓，阻止其他國家發展，追打具國際競爭力的中企，「將1000多家中國企業列入各種制裁清單」。

據央視報導，這份「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，內容分為目錄、序言和五項中方指控美方內容等。在對美指控方面，包括：肆意妄為的政治霸權、窮兵黷武的軍事霸權、巧取豪奪的經濟霸權、壟斷打壓的科技霸權及蠱惑人心的文化霸權。

報告聲稱，美國在經歷兩次世界大戰和冷戰成為全球頭號強國後，更加肆無忌憚，粗暴干涉別國內政，謀求霸權、維護霸權、濫用霸權；慣於打著民主自由人權的幌子，發動顏色革命甚至直接發動戰爭。又指美國大搞集團政治，挑動對立對抗。

在政治方面，報告列舉美國退出巴黎協定、中導條約，反對禁止生物武器公約核查議定書談判等，企圖按照美國價值觀和政治制度塑造其他國家和世界秩序。

軍事上，報告細數美國軍費占世界軍費總支出的四成，在海外駐軍及發動過的戰爭。經濟上，報告指控美國借助美元的主要國際儲備貨幣地位獲取利益，擅用經濟脅迫手段打壓對手。

科技方面，報告指美國在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖，遏阻其他國家科技和經濟發展，將科技問題政治化、武器化、意識形態化。例如，動用國家力量打壓和制裁中國華為公司，斷供晶片和操作系統；打壓具有國際競爭力的中國高科技企業，已將1000多家中企列入各種制裁清單。打壓包括TikTok、微信等中國的社交媒體程式，遊說荷蘭和日本限制對中國晶片和相關設備與技術出口。

文化方面，報告指出，美國慣用文化來加強和維護其在世界上的霸權地位，例如在電影等商品植入價值觀等。

晶片 微信 電影

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