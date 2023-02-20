秦剛：中國非英國的挑戰和威脅 盼和氣生財

中國外長秦剛20日與英國外相通話，表達「和氣生財」的態度。圖為秦剛日前向駐外人員春節喊話。（取材自中國外交部官網）

中國外長秦剛 上任已經月餘，終於與英國 外相有所聯繫，兩人的通話中，秦剛強調「中國不是英國的挑戰和威脅」，也表達希望雙方妥善處理分歧、加強合作的態度。

據中國外交部官網，秦剛20日與英國外相柯維立（James Cleverly）通話，秦剛表示，「中英同為聯合國安理會常任理事國，都是世界重要大國，良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展」。

他強調，「中國不是英國的挑戰和威脅」。並指出，「和氣生財，雙方合作離不開兩國間良好的氛圍。希望英方客觀理性地看待中國發展，同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係健康穩定發展」。

而中國官方指出柯維立表示，英方願與中國加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球性挑戰。

不過根據柯維立在通話後發布的推特，他向秦剛提出中共「新疆侵犯人權」的問題以及「台灣海峽和平的必要性」。而根據路透社的報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正面臨保守黨內一些人的壓力，他們要求在更新政府的國防和外交政策戰略時，將中國定義為「威脅」（threat），而非「系統性競爭對手」（systemic competitor）。

稍早中共外事辦主任王毅 曾於18日在慕尼黑安全會議期間與柯維立會見，中國官方稱這場會見是「應約」，其中王毅強調，「中英沒有地緣衝突，經濟互補強，合作潛力大。兩國都是安理會常任理事國，承擔著維護世界和平穩定的共同責任。雙方應當排除各種干擾，堅持正確方向，推動兩國關係實現健康發展」。

王毅當時並喊話英方，應客觀公正看待中國的發展，「一個14億人的大國邁向現代化是人類文明的巨大進步，對世界是重大利好而不是什麼威脅。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國，中國的發展是世界和平力量的增長」。