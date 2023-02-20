王毅歐洲行轉守為攻 對烏克蘭危機提靈魂3問

中共中央外事辦主任王毅近日展開歐洲行。(取材自微信)

中共中央外事辦主任王毅 的歐洲行，看在中國官媒的眼裡，王毅單刀赴會，展現無礙辯才，是「關鍵時刻，中國外交的一次漂亮出擊，也是中美自氣球 風波以來，中國外交最直率最具看頭的一次交鋒」，並指王毅鐵嘴鋼牙，在第59屆慕尼黑安全會議中作了極具個性和外交智慧的演講。而其最精采的是稱美國連巧取都沒有，只剩下豪奪的這句話，「辛辣，夠狠」。

新華社旗下自媒體「牛彈琴」發表評論指出，王毅在第59屆慕尼黑安全會議上的演講，是他今年以來最重要的一次演講，極具個性和外交智慧。

王毅演講中提及兩大熱點。一是烏克蘭危機上的中國態度，王毅非常老道甚至變守為攻，向歐洲發出了靈魂三問，並展現中國堅定地站在對話一邊，站在和平一邊；王毅還披露了一個細節，從衝突發生的第二天起，中國最高領導人就提議，通過對話尋求政治解決爭端。這才是真正的勸和促談。不袖手旁觀，不火上澆油，更不趁火打劫。

第二點，中美關係上的中國態度。這是中美最近氣球風波以來，中國外交最直率最具看頭的一次交鋒。王毅沒有迴避流浪氣球事件，反而定性這是美國製造的一場政治鬧劇，深層次的原因，就是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判，並由此得出一個諷刺性的結論：美國已經站在了自己倡導的自由貿易的對立面，這真是歷史的諷刺。

整體來看王毅此次歐洲行，評論指出可歸納為三點。第一，中國外交有一套。關鍵時刻，主動出擊；辱罵與恐嚇絕不是戰鬥，外交還是要講究藝術性的；第二，反響總體還不錯。中美就因此破裂了嗎？不可能。相信越來越多國家會認識到中國立場的正確，東方智慧的可貴；第三，中國還是要淡定看待抹黑，中國發展到這個地步，只要做好自己的事情，何懼之有？

評論指出，因美國一直的抹黑，西方一些人對中國疑慮在加深。王毅這次歐洲之行，要增信釋疑，顯然責任重大。但赴巴黎，訪羅馬，會德國總理蕭茲，回頭還要見俄羅斯總統普亭 ，關鍵時刻，更可見中國外交和中國外交官的風采。

若以三國故事中，關漢卿在描述關公單刀赴會的雜劇裡寫的一首名曲：「大江東去浪千疊，引著這數十人駕著這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心烈，我覷這單刀會似賽村社。」這次慕安會，王毅何嘗不是一種新的單刀赴會？但好一個大丈夫心烈。