我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

王毅歐洲行轉守為攻 對烏克蘭危機提靈魂3問

中國新聞組／北京20日電
中共中央外事辦主任王毅近日展開歐洲行。(取材自微信)
中共中央外事辦主任王毅近日展開歐洲行。(取材自微信)

中共中央外事辦主任王毅的歐洲行，看在中國官媒的眼裡，王毅單刀赴會，展現無礙辯才，是「關鍵時刻，中國外交的一次漂亮出擊，也是中美自氣球風波以來，中國外交最直率最具看頭的一次交鋒」，並指王毅鐵嘴鋼牙，在第59屆慕尼黑安全會議中作了極具個性和外交智慧的演講。而其最精采的是稱美國連巧取都沒有，只剩下豪奪的這句話，「辛辣，夠狠」。

新華社旗下自媒體「牛彈琴」發表評論指出，王毅在第59屆慕尼黑安全會議上的演講，是他今年以來最重要的一次演講，極具個性和外交智慧。

王毅演講中提及兩大熱點。一是烏克蘭危機上的中國態度，王毅非常老道甚至變守為攻，向歐洲發出了靈魂三問，並展現中國堅定地站在對話一邊，站在和平一邊；王毅還披露了一個細節，從衝突發生的第二天起，中國最高領導人就提議，通過對話尋求政治解決爭端。這才是真正的勸和促談。不袖手旁觀，不火上澆油，更不趁火打劫。

第二點，中美關係上的中國態度。這是中美最近氣球風波以來，中國外交最直率最具看頭的一次交鋒。王毅沒有迴避流浪氣球事件，反而定性這是美國製造的一場政治鬧劇，深層次的原因，就是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判，並由此得出一個諷刺性的結論：美國已經站在了自己倡導的自由貿易的對立面，這真是歷史的諷刺。

整體來看王毅此次歐洲行，評論指出可歸納為三點。第一，中國外交有一套。關鍵時刻，主動出擊；辱罵與恐嚇絕不是戰鬥，外交還是要講究藝術性的；第二，反響總體還不錯。中美就因此破裂了嗎？不可能。相信越來越多國家會認識到中國立場的正確，東方智慧的可貴；第三，中國還是要淡定看待抹黑，中國發展到這個地步，只要做好自己的事情，何懼之有？

評論指出，因美國一直的抹黑，西方一些人對中國疑慮在加深。王毅這次歐洲之行，要增信釋疑，顯然責任重大。但赴巴黎，訪羅馬，會德國總理蕭茲，回頭還要見俄羅斯總統普亭，關鍵時刻，更可見中國外交和中國外交官的風采。

若以三國故事中，關漢卿在描述關公單刀赴會的雜劇裡寫的一首名曲：「大江東去浪千疊，引著這數十人駕著這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心烈，我覷這單刀會似賽村社。」這次慕安會，王毅何嘗不是一種新的單刀赴會？但好一個大丈夫心烈。

王毅 氣球 普亭

上一則

中國、俄羅斯、南非海上聯合演習 解放軍派3艦

下一則

王毅晤日外相 中外交部證實雙方周二舉行安全對話

延伸閱讀

布林肯會王毅 中學者：雙方都想讓繼續保持溝通與接觸

布林肯會王毅 中學者：雙方都想讓繼續保持溝通與接觸
布林肯：不論習近平知情與否 都應為偵察氣球負責

布林肯：不論習近平知情與否 都應為偵察氣球負責
王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化

王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化
王毅慕尼黑會議談台灣 陸委會：悖離事實嚴正抗議

王毅慕尼黑會議談台灣 陸委會：悖離事實嚴正抗議

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視