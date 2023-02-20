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中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

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王毅晤日外相 中外交部證實雙方周二舉行安全對話

中國新聞組／北京20日電
中共中央外事辦主任王毅（右）和日本外務大臣林芳正，在慕尼黑安全會議場邊會晤。（新華社）
中共中央外事辦主任王毅（右）和日本外務大臣林芳正，在慕尼黑安全會議場邊會晤。（新華社）

日本外務大臣林芳正18日在慕尼黑安全會議場邊，和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤約50分鐘，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並對近來疑似中國偵察氣球出沒的事件，表達日方擔憂的立場。路透等媒體則報導，中日將在本周舉行安全對話。對此消息，第一時間中國官方未有回應，中國外交部遲至北京時間20日下午才在例行記者會上證實，發言人汪文斌表示，中國外交部副部長孫衛東將於2月21日赴日本舉行第17次中日安全對話。

日本共同社19日報導稱，日中雙方已同意在東京舉行外交和防務部門高官出席的安全對話。若能實現，將是2019年在北京舉行中日安全對話之後的首次。路透援引日本外務省的一份聲明稱，中日安全對話將在本月21日和22日舉行，日方對兩國能就舉行該對話達成一致表示歡迎。

中國官媒環球時報一度指出，中國官方尚未證實這一消息。但中國外交部發言人汪文斌北京時間20日下午在例行記者會回應表示，經中日雙方商定，中國外交部副部長孫衛東將於2月21日赴日本，同日本外務省外務審議官山田重夫舉行第17次中日安全對話，和第29次中日外交當局定期磋商，雙方將就中日關係兩國防務安全政策和共同關心的國際地區問題廣泛深入交換意見。

據中國外交部網站，王毅向林芳正表示，今年是中日和平友好條約締結45周年，日方應與中方相向而行，確保中日關係在正確軌道上穩定前行。他也強調，日方在與周邊鄰國和國際機構充分協商前，不得擅自啟動核汙水排海。

林芳正表示，希望中日兩國能建立具建設性及穩定性的關係，為了國際社會和平穩定，盼兩國在廣泛議題上能夠有意義地交換意見。他還說，中日關係正面臨諸多懸而未決議題，例如釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等東海情勢、與莫斯科合作的北京在日本周邊軍事行動頻頻等，日本對此深感憂慮。

日本領空曾出現特定的氣球型飛行物，林芳正再度表明日方立場，亦即若未經許可進入，就屬侵犯他國領空，日方要求中方避免再出現這種情況。2月美國和加拿大上空出現高空氣球等不明物後，日本政府即「強烈推定」，2019至2021年在日本國內已知的飛行物，是「中國的無人偵察用氣球」。

林芳正說，希望北京在業已確立的國際規則下，對國際社會做出正面貢獻，另針對俄烏戰爭，亦強烈要求北京當局以一個「負責任的大國」做出因應。

此外，王毅出席慕尼黑安全會議期間，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會面。王毅表示，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤。

據中國外交部官網，王毅表示，中歐是夥伴不是對手，共識遠大於分歧。中國已成功走出疫情大流行階段，願全面重啟同歐洲和世界的往來，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流儘快恢復至疫前水準。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定。希望歐盟和成員國恪守一個中國原則，維護好中歐關係的政治基礎。

中共中央政治局委員、外事辦主任王毅（右）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（左）...
中共中央政治局委員、外事辦主任王毅（右）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（左）會面。（取材自中國外交部官網）

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