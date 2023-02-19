美國制裁奏效 中國5746晶片公司去年被註銷

2022年中國吊銷、註銷晶片相關企業高達5746家，較2021年3420家增加68％，凸顯在「晶片自主」口號下，晶片產業正進入淘汰階段。（路透）

受美國制裁奏效等因素影響，中國去年被註銷的中國晶片 企業高達5746家，遠超過以往，凸顯中國晶片產業陷入低迷。另外，中國去年智慧手機 出貨量2.64億支，創近十年新低。

據鈦媒體App取得中國企業工商資訊查詢平台「企查查」的獨家數據，去年中國共5746家晶片相關企業被吊銷、註銷，比2021年的3420家驟增68%。

鈦媒體App另披露令人咋舌的數據，去年前八個月，中國3470家晶片相關企業被吊銷、註銷，來到9至12月，短短4個月竟增加2300多家，也就是說，平均每天約莫15家晶片企業被註銷。

中國關注半導體產業的網站「芯語」17日發文分析中國一年消失超過5700家晶片公司的原因，包括若干沒經驗的業者之前投入於半導體這門生意純粹湊熱鬧，一旦發現無利可圖就收手。

芯語發布的文章另指出，當然整體晶片業進入衰退期也是原因之一，還有就是美國針對中國半導體的出口管制，對於中國晶片公司的業績和信心，造成極為顯著的影響。

像是專營晶圓代工的中芯國際2月10日公布的財報，由於美國對中國半導體出口限制等多個因素，去年第4季中芯的營收比前一季少15%，今年第1季收入又比上季減10%至12%。

中國儲存型快閃記憶體龍頭長江存儲被美國商務部 列入出口管制的「實體清單」（Entity List）兩個月後，則是於近期傳出裁員一成並削減生產設備訂單，以及武漢新廠計畫宣告暫緩的消息。

回顧去年10月7日，美國商務部宣布一系列晶片出口管制措施，包括美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範。

另據中國信通院發布的數據顯示，2022年全年中國國內市場手機總體出貨量累計2.72億支，年減22.6％。其中，2022年全年智慧手機出貨量2.64億支，年減23.1％，占同期手機出貨量的97.1％，5G手機出貨量2.14億支，年減19.6％，占同期手機出貨量的78.8％。

2022年全年，上市新機型累計423款，年減12.4％，其中5G手機220款，年減3.1％，占同期手機上市新機型數量的52.0％。

科技日報分析指出，在市場持續飽和、消費意願進一步下降的行業預期中，2022年中國智能手機市場出貨量、銷量創近十年新低。